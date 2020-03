Aiuti dalla ricca UE? Oggi arrivati 30 sanitari dall’Albania. Rama: noi non privi di memoria

“Non siamo privi di memoria. Non possiamo non dimostrare all’Italia, che ci ha sempre aiutato, che l’Albania e gli albanesi non abbandonano mai un amico in difficoltà. Oggi siamo tutti italiani. L’Italia deve vincere e sono sicuro che vincerà questa guerra anche per noi, per l’Europa e il mondo intero”.

Lo ha dichiarato ieri il premier albanese Edi Rama, rivolgendosi anche agli italiani, che ha augurato buon lavoro a un team di 10 medici e 20 infermieri albanesi in partenza per il nostro Paese.

Il team di sanitari oggi è già sul campo in Lombardia.

“Trenta nostri medici e infermieri – ha aggiunto Rama – sono partiti per l’Italia. Non sono molti e forse non risolveranno la battaglia contro il nemico invisibile, ma l’Italia è casa nostra da quando i nostri fratelli e sorelle ci hanno salvato nel passato, ospitandoci e adottandoci mentre qui si soffriva.

Noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile. Le risorse umane e logistiche non sono illimitate, ma non possiamo tenerle di riserva mentre in Italia c’e’ ora un enorme bisogno di aiuto.

E’ vero che tutti sono rinchiusi nelle loro frontiere, e paesi ricchissimi hanno voltato le spalle agli altri.

Forse e’ perchè noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non possiamo permetterci di non dimostrare all’Italia che l’Albania e gli albanesi non l’abbandonano”.