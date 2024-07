Ai Parchi di Nervi Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow

Domenica 28 luglio alle ore 21.15 ai Parchi di Nervi la serata di gala Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow vedrà i ballerini solisti e primi ballerini dei maggiori corpi di ballo mondiali (Maria Khoreva dal Balletto Mariinskij, Chloe Misseldine dall’American Ballet Theatre, danzatori dal New York City Ballet e dal Joffrey Ballet e molti altri ancora) esibirsi fianco a fianco alle stelle di domani, giovani talenti selezionati da tutto il mondo.

Grazie alla collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova, lo Youth America Grand Prix torna ai Parchi di Nervi con la quarta edizione di un format che unisce l’alta formazione alla dimensione della performance artistica dal vivo, in un evento di visibilità e prestigio internazionale. Si tratta del 25° anniversario dell’iniziativa, dopo il successo riscosso nelle edizioni 2021, 2022, 2023, 2024.

Lo Youth America Grand Prix è il più grande concorso e network dedicato al balletto a livello mondiale, realizzato in collaborazione con le migliori scuole e compagnie, come L’École de danse de l’Opéra de Paris, il Corpo di Ballo del Teatro Mariinsky, la John Cranko School dello Stuttgart Ballet, l’American Ballet Theatre e il San Francisco Ballet per citarne solo alcuni.

Ogni anno gli organizzatori perlustrano il mondo intero alla ricerca di talenti, coinvolgendo più di 30 paesi tra i quali, da cinque anni, figura anche l’Italia.

A conclusione della ricerca, i migliori talenti sono invitati a New York insieme ai direttori delle migliori scuole e compagnie, per uno spettacolo finale dove tutti ricevono borse di studio; l’evento si conclude con un grande gala presso il David H. Koch Theater al Lincoln Center.

La serata di gala Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow mette in scena sia i vincitori delle finali, le più brillanti tra le giovani promesse, sia le grandi stelle della danza, che spesso sono anche ex allievi dello YAGP.

In edizioni passate si sono visti, in veste di giovani vincitori dell’YAGP, artisti come Sergei Polunin, Kimin Kim, Vadim Muntagirov o Hannah O’Neill, accanto alle stelle dell’epoca, come Roberto Bolle, Polina Semionova, Diana Vishneva e altri grandi nomi. Tra gli eventi clou della stagione di balletto a New York, il gala registra regolarmente il tutto esaurito.

L’iniziativa si prefigge di accompagnare e favorire lo sviluppo dei giovani danzatori dai 9 ai 19 anni, di ogni estrazione sociale e di ogni provenienza etnica e geografica, attraverso l’assegnazione di borse di studio a sostegno della partecipazione ad audizioni e corsi di formazione e perfezionamento, masterclass, servizi dedicati agli alunni, attività educative e di promozione, performance e prodotti audiovisivi. L’organizzazione inoltre offre una piattaforma di comunicazione e di scambio tra studenti, insegnanti, scuole, compagnie di danza, danzatori, selezionatori e il pubblico. ELI/P.