Agosto a Novi Ligure. Eventi, spettacoli, cultura

L’estate di Novi

Stanno per partire gli appuntamenti di “L’estate di Novi”: eventi, spettacoli, manifestazioni ed iniziative culturali.

Venerdì 2 agosto (ore 21, ingresso a offerta) nell’Androne di Palazzo Dellepiane si terrà il concerto del Coro Novincanto diretto dal Maestro Cecilia Lee Hyo. La serata vedrà la partecipazione dei Maestri Lorenzo Caramagna (pianoforte), Maria Grazia Guerra (violino) e Luca Torciani (violino).

Come da tradizione, non può mancare la Fiera d’Agosto dal 3 al 5 agosto, con le bancarelle e il tradizionale concerto della Madonna della Neve del Corpo Musicale Romualdo Marenco diretto da Massimo Folli (sabato 3 agosto, alle ore 21, in piazza Dellepiane e in caso di maltempo presso il Teatro Giacometti).

Domenica 4 agosto si svolgerà la Notte Bianca, una grande festa che coinvolgerà tutta la città con spettacolo pirotecnico alle ore 22 nella nuova location in zona Museo dei Campionissimi – Parco Euronovi. Si proseguirà in piazza Dellepiane dove, alle ore 22.30 (ingresso gratuito), si terrà lo spettacolo Imitamorfosi di Claudio Lauretta, con Sandro Picollo dove l’imitazione si fonde con la metamorfosi, l’attore, il cantante o il politico di turno viene riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie, l’energia di Claudio Lauretta sempre al top, in modo leggero, amichevole, non banale.

Per l’occasione, inoltre, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dei Campionissimi dalle ore 20 alle 24.

L’estate novese continua sabato 24 agosto (ore 21, ingresso euro 5) in piazza Dellepiane con la Amalo Live Band che presenta un concerto tributo a Renato Zero. Il progetto nasce da un’idea di Marco Fasano, in arte Amalo, lead vocal e interprete del Renato nazionale, e dall’immensa passione per le sue poesie in musica; nato inizialmente come one man show, si completa con una band di sei elementi (batteria, basso, chitarra, tastiere, piano e violino), tutti musicisti di ottimo livello e con alle spalle diverse e importanti esperienze professionali.

Spazio anche al teatro domenica 25 agosto, con lo spettacolo Impresa trasporti ultima dimora di Umberto Morucchio portato in scena dalla compagnia I Mattattori. La commedia, in programma alle ore 21 nell’androne di Palazzo Dellepiane (ingresso a offerta), è tratta dal repertorio di Gilberto Govi; la traduzione e l’adattamento in dialetto novese sono di Fausto Percivale.

Si prosegue venerdì 30 agosto (ore 21, Androne di Palazzo Dellepiane, ingresso euro 5) con PuntEacapo che presenta M.A.M.E. Multiple Arcade Machine Emulator, una suite accattivante e dinamica che si rifà al mondo dei videogiochi. Direzione artistica Giulia Bondino, coreografie N. Pulvirenti – E. Marotta, regia Luca Bondino.

Nel chiostro della Biblioteca Civica (via Marconi, 66), continuano gli appuntamenti di Aperinchiostro: giovedì 29 agosto (ore 18.30) dimostrazione di camminata posturale nordic walking; giovedì 5 settembre (ore 18.30) presentazione del libro Akiko di Michela Cavaliere (Astro edizioni).

Nel Parco Castello a cura della Proloco Novi Ligure Parco Castello proseguono gli appuntamenti estivi con: 4 agosto Castello Novum per la festa di Novi, visione dei fuochi dal parco e rievocazione rinascimentale a cura del gruppo storico La Compagnia della Pica ed il Moschetto con pratica di battaglia, schieramenti, cannonate e botteghe. Dalle 10 alle 22 pranzo e cena della cucina storica novese; 15 agosto Ferragosto sagra al Castello.

Infine, al Maglietto, Museo dell’Apicoltura in località Merella di Novi Ligure, venerdì 10 agosto dalle ore 21 alle 24, l’Associazione GAST – Gruppo Arquatese Astrofili, organizza un evento imperdibile per l’osservazione di astri e pianeti. Infatti, la notte del 10 agosto, è la ricorrenza del martirio di San Lorenzo e l’Associazione sarà al Maglietto con telescopi per far osservare, oltre alle Perseidi, anche la Luna, Giove e Saturno. In caso di maltempo la serata sarà annullata.

Info:

Ufficio Turismo tel. 0143772259 – email turismo@comune.noviligure.al.it

Ufficio Commercio tel. 0143772204 – email commercio@comune.noviligure.al.it