Agenzia cyber nazionale, ha promosso il bando per la ricerca del personale.

ACN (Agenzia cyber nazionale) lancia il bando per 72 posti di lavoro: 50 a tempo indeterminato, per giovani neolaureati con almeno un paio di anni di esperienza, e 22 contratti a termine per risorse con consolidata esperienza, anche di natura manageriale.

Secondo il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 Febbraio 2022; si prevede una tempestiva procedura di valutazione per i primi 50 posti, con presentazione delle domande entro il 25 Marzo 2022; con pubblicazione del calendario delle prove sulla GU entro il mese di Aprile di quest’anno.

Con questo bando si procede alla copertura di un quarto delle risorse auspicate entro il 2023; andando a supportare l’attuale organico composto da 90 risorse provenienti dalla Difesa, dal Ministero dell’Interno e dall’ Intelligence.

Le figure ricercate devono rispondere a determinate esigenze dell’ Agenzia cyber nazionale.

La ricerca di figure tecniche, laureate in ingegneria, matematica, fisica o informatica, risponde a delle esigenze di natura tecnica per la sicurezza nazionale:

1. 15 Esperti per le funzioni tecnico/amministrative di “Certificazione e ispezione” con esperienza nell’applicazione di schemi di certificazione Common Criteria / ITSEC e/o come auditor ISO;

2. 10 Esperti per le funzioni di “Tecnico hardware e tecnico di telecomunicazioni” con esperienza nello sviluppo hardware (PCB, logiche programmabili, ASIC); in sistemi embedded e/o in ambito reti di telecomunicazioni;

3. 15 Esperti per le funzioni di “Tecnico software” con esperienza nello sviluppo software e/o nella sicurezza informatica;

4. 4 Esperti per le funzioni di gestione e realizzazione di “Programmi industriali tecnologici e di ricerca”; con esperienza in programmi di investimento di rilevanza nazionale ed europea nel campo della cyber security;

5. 3 Esperti per le funzioni di “Tecnico crittografo” con esperienza nell’ambito della crittografia teorica o applicata;

6. 3 Esperti per le funzioni operative di “Cybersecurity” con conoscenze in ambito della gestione degli incidenti informatici. Specializzati in triage, indicatori di compromissione, best practice di sicurezza informatica dell’analisi malware; dell’analisi forense e cyber threat intelligence; dell’analisi e valorizzazione di dati e della gestione del rischio cyber.



Questa è la futura prevenzione e risposta dell’Agenzia ai rischi cyber che imperversano ogni ora del giorno e della notte sulle apparecchiature elettroniche e informatiche. Parliamo dei sistemi delle banche delle industrie di ogni tipo della P.A. e delle P.M.I. ABov