Agende rosse contro le mafie, sabato manifestazione di solidarietà a Gratteri

“Sabato 9 luglio il movimento delle Agende rosse, gruppo “Falcone Borsellino” della Liguria, ha organizzato una manifestazione sit-in davanti alla Prefettura di Genova, largo Eros Lanfranco. L’appuntamento è alle 10.

La necessità di questa sensibilizzazione dell’opinione pubblica nasce dalla necessità di manifestare massimo sostegno e solidarietà al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro Nicola Gratteri.

Tutti siamo al corrente delle continue minacce di morte nei suoi confronti e della sua famiglia.

Tutti abbiamo il dovere morale di affiancare il procuratore Gratteri, come dico sempre, non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo stare zitti ed inermi”.

Lo ha comunicato stamane il prof. Giuseppe Carbone, presidente coordinatore del Movimento Agende rosse.

“Nel corso della manifestazione – ha aggiunto il prof. Carbone – chiederemo udienza al prefetto di Genova, nelle cui mani consegneremo una lettera aperta da inoltrare al Presidente del Consiglio dei ministri e a tutti i componenti dell’Esecutivo.

Io mi chiamo Nicola Gratteri, tutti dobbiamo chiamarci Nicola Gratteri. Senza ‘ndrangheta, senza mafie, come diceva Paolo Borsellino: un giorno questa terra sarà bellissima”.