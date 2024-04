Aeroporto-Ferrovia in 7 minuti col tapis roulant sopraelevato. Pronto nel 2025

Oggi è stato illustrato a Palazzo San Giorgio il nuovo collegamento dall’Aeroporto alla Stazione Marittima di Genova.

Una sorta di “tapis roulant” bidirezionale, lungo circa 600 metri e sopraelevato a 6 metri di altezza, per collegare in un tempo di circa 7 minuti l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e la futura fermata ferroviaria Erzelli/Aeroporto a Sestri Ponente.

Si tratta del primo tassello del nuovo sistema logistico integrato, costo stimato circa 29 milioni di euro, che dovrebbe essere pronto entro la fine del 2025 e consentirà ai passeggeri, in particolare i croceristi, di muoversi più comodamente e velocemente.

I passeggeri appena atterrati a Genova dovrebbero trovare in stazione un treno ogni 15 minuti.

Il progetto si integrerà con una passerella analoga, ma lunga 300 metri, che collegherà la Stazione Marittima con la stazione ferroviaria di Principe, e con un futuro collegamento tra il Terminal crociere di Savona con la locale stazione ferroviaria.

Il progetto, denominato “Moving walkway”, andrà così a intercettare tutti i vettori di trasporto mettendoli a sistema per favorire gli spostamenti nel segno della sostenibilità e della riduzione degli impatti sulle città che ospitano i terminal passeggeri.

Partendo quindi dal principale obiettivo di agevolare la mobilità di milioni di passeggeri che annualmente transitano via terra, via mare e via aereo nelle aree portuali e urbane, è stato istituito il Genova City Airport Steering Committee, coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale partecipano Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Ligure Occidentale, Aeroporto di Genova, Enac, Stazioni Marittime Genova, Trenitalia, RFI e Costa Crociere.