Aeroporto bloccato, Sansa a Toti e Bucci: lavoratori Ansaldo non sono dei teppisti

“Teppismo. Il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci liquidano così la protesta dei lavoratori Ansaldo. È una protesta dura (e non dovrà essere violenta). Ma la gente dell’Ansaldo difende il proprio posto di lavoro in un momento in cui restare disoccupati può significare la miseria per intere famiglie.

Le donne e gli uomini dell’Ansaldo difendono il loro impegno di una vita.

Difendono anche un’industria che era fiore all’occhiello per Genova e per il mondo. L’Ansaldo che aveva 25mila dipendenti e oggi ne ha 2mila, che faceva progetti invidiati dall’America.

L’Ansaldo che, pezzo per pezzo, è stata svenduta da istituzioni che non hanno avuto cura della nostra storia e del nostro lavoro.

Per questo la gente dell’Ansaldo manifesta per difendere Genova e tutti noi.

Colpisce vedere Toti e Bucci, rimasti zitti per anni di fronte ai disagi causati da Autostrade, che oggi tuonano per la protesta dei lavoratori.

Bucci e Toti oggi non difendono Genova e la sua gente”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali della Lista Sansa Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia, e il candidato alla Camera per Lista Sansa, Verdi e sinistra italiana alle recenti elezioni politiche Stefano Quaranta, a seguito delle dichiarazioni di Toti e Bucci sul blocco dell’aeroporto di Genova da parte dei lavoratori di Ansaldo Energia.

Ansaldo, lavoratori bloccano aeroporto. Toti: vertenza non giustifica atti teppismo