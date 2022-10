Campomenosi (Lega) con i lavoratori Ansaldo: protestare unico modo per farsi sentire

“La crisi di Ansaldo Energia è grave ed è necessario prestare ascolto alla voce dei lavoratori e di tutti coloro che sono preoccupati dalle sorti di questa importante realtà. È chiaro che in questo momento la politica romana è distratta dai passaggi che porteranno alla formazione del nuovo Governo, ma sono certo che le forze politiche liguri sapranno farsi portavoce di una situazione molto grave che andrà posta con urgenza sul tavolo del futuro Governo.

Comprendo le reazioni degli amministratori locali che devono gestire le conseguenze delle proteste in corso a Genova in queste ore, ma la crisi di Ansaldo Energia è grave e l’unico modo che hanno i lavoratori per farsi sentire è quello di protestare e di farlo con forme visibili.

Spesso la disperazione sfocia in atti che non aiutano: la violenza, ne sono assolutamente convinto, non serve a nulla.

Le vicende geopolitiche e la crisi economica che, secondo molti osservatori, ci porteranno presto in recessione, lasciano prevedere una stagione molto difficile con crisi aziendali che si susseguiranno anche a causa della perdita di competitività del sistema produttivo del nostro continente rispetto al resto del mondo.

Non sono affatto convinto che questa vertenza sia solo figlia di questioni che nascono lontano dal nostro Paese: se siamo giunti a questa situazione, occorrerà individuare, rapidamente e con decisione, le responsabilità sia a livello politico che manageriale.

È per questa ragione che Genova deve dimostrare compattezza e solidarietà perché si possa giungere a soluzioni che diano un futuro certo a una realtà che per tanti decenni è stata, nel mondo, vanto e orgoglio della qualità e della professionalità del lavoro genovese.

Io stesso ho profondi legami familiari con le maestranze di Ansaldo Energia. Non potrei non stare dalla parte di chi oggi sta gridando forte per far sentire la propria voce”.

Lo ha dichiarato oggi l’eurodeputato genovese Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, a seguito della protesta in piazza a Genova e del blocco dell’aeroporto Cristoforo Colombo da parte dei lavoratori di Ansaldo Energia.

