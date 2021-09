Addio a Paola Romano, l’Artista delle Lune, ci lascia questa originalissima artista contemporanea italiana, di fama internazionale

Addio a Paola Romano, l’Artista delle Lune, pittrice e scultrice di fama internazionale. Se ne è andata il 15 settembre, il 17 sarebbe stato il suo settantesimo compleanno.

Le sue opere hanno fatto il giro del mondo da Hong Kong a New York, in mostra alla 54 Biennale d’Arte di Venezia, al Galata Museo del Mare di Genova, a Castel dell’Ovo di Napolo, a Palazzo Ziino a Palermo, ai Discuri al Quirinale, Sale Urbaniane Città del Vaticano, presenti nella scenografia di film come “La Cena per Farli Conoscere” di Pupi Avati e “Sotto una Buona Stella” di Carlo Verdone.

Hanno parlato di lei nomi dell’arte e della cultura come Giovanni Faccenda, Vittorio Sgarbi, Claudio Strinati, Stefano Zecchi, soltanto per citarne alcuni.

Tra le numerose opere sarà ricordata soprattutto per le sue Lune, il suo simbolo. Per Paola Romano la Luna rappresenta ogni attività umana, sia astratta sia concreta.

La Luna è infatti quel satellite che ha necessità di un pianeta attorno al quale orbitare, quel pianeta è l’essere umano. L’opera di Paola Romano rimarrà una traccia indelebile del suo passaggio in questa dimensione, ha sempre creduto nel poter culturale e comunicativo dell’arte, nella sua possibilità essere un messaggio universale.

In un catalogo ha raccolto alcuni aforismi a sintesi del proprio pensiero, ne citeremo uno su tutti in questo momento di trapasso: “l’artista è un mortale, ha un inizio e una fine. L’arte ha soltanto un inizio”.

La cerimonia funebre si svolgerà venerdì 17 settembre alle ore 11 presso il Duomo di Monterotondo (Roma).