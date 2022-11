Addio a Giuseppe Bono, il cordoglio di Bucci

Bucci: Addio a Giuseppe Bono, ex amministratore delegato di Fincantieri e figura storica dell’industria genovese e italiana

«Un uomo che con caparbietà ha rivoluzionato Fincantieri e con cui ho avuto il piacere di collaborare anche per la ricostruzione del ponte San Giorgio. Anche grazie a lui e alla sua visione, Genova ha saputo rialzarsi in fretta dopo la tragedia del 14 agosto 2018». Lo dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci in merito alla notizia della morte dell’ex numero uno di Fincantieri Giuseppe Bono.

«Giuseppe Bono – aggiunge il sindaco Bucci – poco più di anno fa, aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di Genova per le sue capacità professionali e manageriali e per l’impegno profuso nella ricostruzione del viadotto. In questo momento di dolore sono vicino ai familiari: l’Italia perde un grande dirigente che ha dato tanto per il proprio Paese».