Addio a Giorgio Napolitano, Toti e Bucci: protagonista vita istituzionale del Paese

“Addio a Giorgio Napolitano, la sua personalità ha attraversato un pezzo di vita della Repubblica italiana conciliando lo spirito di parte dell’uomo appassionato di politica con il rigore dell’impegno istituzionale culminato nella sua duplice Presidenza. Un esempio di impegno anche per coloro che non la pensavano come lui. Un pensiero alla sua famiglia”.

Lo ha dichiarato ieri sera il governatore ligure Giovanni Toti, commentando la scomparsa dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, morto a 98 anni e primo iscritto al Pci a ricevere l’incarico dal Parlamento.

“Con le bandiere di Palazzo Tursi a mezz’asta in segno di lutto – ha aggiunto il sindaco Marco Bucci – Genova saluta Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica italiana e per decenni protagonista della vita istituzionale e politica del nostro Paese”.