Ad Antiqua -Porto Antico un viaggio tra le opere di Pompeo Mariani

E’ in programma domani, domenica 29 gennaio “Oltre il mare di Mariani. Opere di Pompeo Mariani dalla Galleria d’Arte Moderna di Genova”, l’incontro per il pubblico di Antiqua con Simona Parigi, conservatrice della Galleria d’Arte Moderna.

Nello spazio dedicato alla collaterale della GAM realizzata per l’occasione, Simona Parigi farà un excursus delle opere di Mariani conservate nel Museo, tutte appartenenti allo stesso periodo e realizzate per un unico committente, e un approfondimento sulla piccola ma significativa esposizione curata per i visitatori di Antiqua con pezzi attualmente non in esposizione al Museo: oltre allo struggente “L’addio del marinaio. La partenza del marinaio” di Mariani, le figure marine scolpite da Angelo Camillo Maine e lo “Scaricatore” di Guido Micheletti. Un viaggio ideale che dal sentimentalismo di Mariani porta alla dura realtà della fatica fisica dei camalli.

La 32^ edizione di ANTIQUA – Mostra mercato di Arte Antica è in programma ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova fino a domenica 5 febbraio. La manifestazione è dedicata quest’anno al tema del mare, in onore di The Ocean Race – The Grand Finale, in proramma alla fine di giugno nel nuovo waterfront di levante del capoluogo ligure. Sono presenti trentacinque espositori provenienti da tutta Italia con una ricercata e ampia galleria di arredi di alta epoca, sculture, tappeti pregiati, dipinti a partire dal Seicento, argenti e gioielli, sculture lignee e in marmo, ceramiche, vetri artistici, libri e stampe. Tra le opere in esposizione molti i dipinti d’ispirazione marina e di autori liguri; tra gli arredi spiccano alcuni pezzi delle più pregiate manifatture genovesi, e poi ancora rari vasi giapponesi in porcellana, preziosi candelabri Luigi XIV e gouache in carta del XIII secolo.

Tre sezioni speciali sono state realizzate grazie al Galata – Museo del Mare e della Navigazione, alla Galleria d’arte Moderna di Genova e a La Galleria Corporate Collection di BPER Banca.

Orari di apertura, biglietti e convenzioni

Antiqua è aperta al pubblico domani e nel prossimo fine settimana dalle 10 alle 20, nei giorni feriali dalle 14 alle 20. Intero 12 Euro, ridotto 8 Euro. Con il biglietto di Antiqua si ha diritto all’ingresso ridotto presso il Museo del Mare e della Navigazione e presso la GAM, e viceversa. Riduzioni anche per i possessori di Bancomat e Carte di credito BPER/Banca Carige, dei biglietti della mostra di Rubens a Palazzo Ducale e dei biglietti della GAM.

Info e biglietti on line su: www.antiquagenova.it.

Patrocini e partnership

La 32^ edizione di Antiqua è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. Partner sono BPER Banca, Galata Museo del Mare e della Navigazione e Galleria d’Arte Moderna di Genova.