Pararowing PR2 a Parigi, il ligure Gian Filippo Mirabile campione europeo indoor nei 500 metri

Super prestazione e medaglia d’oro conquistata per Gian Filippo Mirabile ai campionati europei indoor di pararowing di Parigi. L’atleta genovese ha conquistato, nel prestigioso scenario dello Stade de Coubertin, il titolo nella categoria PR2 maschile lungo la distanza dei 500 metri.

L’azzurro pararowing della SS Murcarolo, da sempre mattatore delle gare internazionali al remoergometro, va a prendersi l’oro continentale con il tempo di 1’39″1, risultato che gli permette di salire sul gradino più alto del podio davanti ai francesi Sanchez e Nocquet.

“E la prima è andata – ha commentato Mirabile subito dopo la gara -. Sono venuto a Parigi per dire la mia, mi sono allenato bene per questo evento. La distanza dei 500 metri non è esattamente la mia gara preferita e la vittoria conquistata in questo luogo magico è un grande risultato”. Oggi per l’atleta genovese la gara nei 2000 metri, distanza olimpica.