Ad Andora grande successo per la Tre Giorni del Mare

SAVONA – Si è conclusa con grande successo di pubblico la Tre Giorni del Mare: la terza tappa è stata vinta dai cuneesi Stefano Caporali e Luca Pera, da Lugi Pegoraro e da Katherine Hall.

Nell’ ultima frazione 176 i ciclisti al via in lotta anche per la conquista del titolo italiano invernale ACSI. Grande la soddisfazione degli organizzatori per una manifestazione che ha portato ad Andora migliaia di appassionati.

Questi i risultati. Terza tappa. Ordini d’ Arrivo.

Fascia A: 1) Stefano Caporali (Atelier della bici, Cuneo); 2) ) Marco Cattivelli (Team Perini Bike, Piacenza); 3) Piergianni Sciandra (Centro Edile Pedale Imperiese); 4) Fulvio Magnaldi (Cycling Team Aosta); 5) Davide Pignone (Asd Colline Oltrepo’ Pavese).

Fascia B: 1) Luca Pera (Team Bike Pancalieri Cuneo); 2) Marcelo Carvalho (Velo Club Mentone, Francia); 3) Stefano Gherardi (Team lnc Jolly Wear Mantova); 4) Mattia Magnaldi (Cycling Team Aosta); 5) Julen Camellini (Cicli Camellini, Francia).

Supergentlemen: 1) Luigi Pegoraro (Cicli Caneva Padova); 2) Claudio Manenti (Team Bardy Brescia); 3) Gismondo Ammirati (Uc Sanremo); 4) Claudio Fissore (Roero Bike Cuneo); 5) Giovanni Schiesaro (Speed Wheel Savona).

Femminile: 1) Katherine Hall (Team England, Gran Bretagna); 2) Eugenia Caruso (Zero Team Bordighera); 3) Matilde Desciora (Roadman Team); 4) Roberta Valota (Colline Oltrepo Pavese); 5) Laura Ruggeri (Spilla Team Modena).

Questi sono i campioni italiani dell’ Invernale Acsi.

Junior: Cismondi Andrea (Cicli Pepino Cuneo),

Senior 1: Pera Luca (Team Bike Pancalieri Cuneo).

Senior 2: Visentin Alan (Piva Teo Sport Treviso).

Veterani 1: Davi Gabriele (Sanetti Sport Alessandria). Veterani 2: Agostini Gianmarco (Team Cicli Copparo, Ascoli Piceno).

Gentleman 1: Cattivelli Marco (Team Perini Bike, Piacenza).

Gentleman 2: Suardi Massimo (Spilla Team Modena).

Supergentleman 1: Caneva Francesco (Cicli Caneva, Padova).

Supergentleman 2: Pegoraro Luigi (Cicli Caneva, Padova).

Donne A: Caruso Eugenia ( Zero Team Bordighera).

Donne B: Ruggeri Laura (Spilla Team, Modena).

PAOLO ALMANZI