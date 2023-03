Ad Albisola Superiore “Vis medicatrix naturae”, convegno nell’ambito della Settimana Blu. Il 18 marzo alle 15.30 all’Auditorium comunale.

Ad Albisola Superiore “Vis medicatrix naturae” in via Massa.

Sabato 18 marzo, presso l’Auditorium comunale (via alla Massa) di Albisola Superiore, alle ore 15.30 si terrà il Convegno Vis medicatrix naturae, organizzato nell’ambito degli eventi della “Settimana Blu: il mare d’inverno ad Albisola” da SIPNEI, Associazione Nuotatori del Tempo Avverso e Open Water Swimming, con il patrocinio ed il supporto del Comune di Albisola Superiore.

Un tempo la forza guaritrice della natura era usata come un’arma dagli omeopati, naturopati cosiddetti “alternativi”, contro la medicina ufficiale, accusata di non tenere in alcun conto due fattori fondamentali per il ripristino delle condizioni di salute: le risorse biopsichiche dell’organismo e la disponibilità di molti prodotti naturali a basso indice di tossicità e ad alto rendimento curativo.

Per contro la medicina ufficiale ha accusato i fautori della forza guaritrice della natura di “vitalismo spiritualista”. Questo confronto/opposizione trasformatosi in scontro ha creato ulteriori danni. Grazie alla PNEI (Psiconeuroendocrinoimmunologia) e all’Etnomedicina si è trasformato il confronto/opposizione in confronto/cooperazione con evidenti vantaggi.

Introduce

ROBERTO GIURIA: Medico chirurgo, Responsabile SIPNEI Liguria, Presidente ANTA

Interventi:

“Cimenti: dall’etnomedicina alla biomedicina”

ANTONIO GUERCI: Professore Emerito Cattedra UNESCO “Antropologia della Salute, Biosfera e Sistemi di Cura”, Università di Genova

“Cimenti e ricerca scientifica in ottica PNEI”

ILARIA DEMORI PhD, Ricercatore di Fisiologia DISTAV Università di Genova

“I vantaggi del nuoto in mare”

ROK KERIN: Swim Academy Rok Kerin (Slovenia); MILOS SPANJOL e PATRICIA ALBERINI: Open water swimming club Primorje Rijeka (Croatia)

“Cimenti, esperienze eudaimoniche in acque algide”

ERIKA LUZZO: Infermiera, Counselor, Psicomotricista

“L’esperienza di superamento tra mare e terra, la Blue Therapy e la Green Therapy: l’arte della cura”

FABIO RAMORINO: Insegnante Scienze Motorie e Sostegno, Naturopata