Sabotato ripetitore al Righi, indaga la Digos

La rivendicazione su alcuni siti d’aria anarchica in solidarietà ad Alfredo Cospito

I cavi di un ripetitore di radiotelefonia del Righi, alle alture di Genova, sono stati trovati tranciati.

Per tale fatti c’è stata una rivendicazione che è apparsa su alcuni siti d’aria anarchica in solidarietà ad Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto con il regine di carcere duro del 41 bis e in sciopero della fame.

Sulla vicenda indaga la Digos.

La rivendicazione si apre con una frase di Cospito: “La logica che ci comanda è sempre meno il semplice profitto ma l’ancora più spietata logica scientifica. Una volta fatta una scoperta scientifica è impossibile tornare indietro, anche se la conseguente innovazione tecnologica ci porta per mano all’autodistruzione”.

“In quanto anarchiche e anarchici siamo consapevoli che c’è solo una classe che ha il controllo della società ipertecnologica, e lei sola gode dei suoi benefici, per questo crediamo che non ci sia sabotaggio più concreto che andare a colpire il cuore del futuro e del progresso. Morte allo Stato e alle sue mega macchine, per un futuro libero dallo sfruttamento scientifico. Viva l’Internazionalismo e viva l’anarchia”, si legge nella rivendicazione.

Più volte in passato i ripetitori telefonici e televisivi del Righi e del Monte Fasce sono stati presi di mira da anarchici.