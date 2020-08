Ad Albisola Superiore gli eventi della settimana

Continua l’estate ad Albisola Superiore e il programma è molto ricco. Ecco il calendario degli eventi della settimana.

Fino a domenica 16 agosto, IAT piazzale Marinetti

MondoMare Festival: mostra

Esposizione di circa quaranta opere partecipanti alla IV edizione del concorso nazionale di ceramica d’arte Mondomare Festival. Le opere saranno esposte presso lo spazio espositivo all’interno dell’Ufficio di Informazione Turistica tutte le sere fino a domenica 16 agosto.

Lunedì 10 agosto, terrazza sul mare (passeggiata E. Montale), ore 21.30

Lorenzo Piccone Trio

Concerto di presentazione del nuovo album “Wanderings” prodotto e registrato in USA per l’etichetta SoundArt Recording negli studi storici della RCA a Nashville: il live include anche brani tratti dal primo disco “Soul Searching” e brani riarrangiati della tradizione blues/funky. Lorenzo Piccone (chitarra, voce, lap steel, armonica) suonerà con Federico Fugassa (basso) e Andrea Marchesini (batteria, voce). Songwriter e multistrumentista legato agli strumenti a corda, Lorenzo Piccone è partito dalla chitarra, sia acustica che elettrica, e durante le sue ricerche è entrato in contatto con altri strumenti come la lap steel hawayana, in particolare quella acustica chiamata Weissenborn, innamorandosene perdutamente. Utilizza anche il Bouzouki Irlandese, spesso con una nuova accordatura, il mandolino resofonico e una chitarra a cui ha sostituito il manico regolarmente tastato con uno senza tasti. Lorenzo si muove all’interno di generi diversi: dal folk al blues, dal reggae al calypso fino alla electronic music.

Lunedì 10 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Jojo Rabbit”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Martedì 11 agosto, Parco Accoglienza (c/o Santuario della Pace), ore 19.30

Storie tra le foglie: letture come abbracci

L’assessorato alla Cultura e all’Istruzione, in collaborazione con lo staff della Biblioteca dei Ragazzi “Pupi Rolandi” dell’Istituto Comprensivo delle Albisole organizza tre serate di letture ad alta voce dedicate ai più piccoli. La prima proposta è: Picnic con lettura. Per il picnic portarsi cena al sacco, un telo per delimitare lo spazio e spray anti zanzare. Mascherina obbligatoria all’ingresso.

Per info e prenotazione (entro il 7 agosto): 339 7288899

Martedì 11 e mercoledì 12 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Gli anni più belli”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Mercoledì 12 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Meraviglioso: Eliana Zunino e Albistrings Quartet

Concerto di Eliana Zunino (voce), Marco Pizzorno (chitarra classica, arrangiamenti), Dino Cerruti (contrabbasso, basso fretless), Stefano Tomasini (arpa classica), Leo Saracino (percussioni, batteria), con un programma che è un inno alla vita e all’amore… Special Guest Carlo Aonzo al mandolino. Come cantava Domenico Modugno, c’è tanta meraviglia intorno a noi, basta fermarsi un attimo ad osservare. Questo originale ensemble propone un programma di brani che portano in sé qualcosa di quella meraviglia: nel testo, nella melodia, nell’idea dell’autore, nella loro storia. Un repertorio di brani internazionali famosissimi e amati da più generazioni.

Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 18.00

August Fest

In occasione del Ferragosto torna l’August Fest, una 4 giorni dedicata alla gastronomia di qualità, musica, comici e shopping con i mercatini dell’oggettistica e artigianato, a cura di Consorzio La Piazza ed Orion Eventi. Tutte le sere, dalle 18.00 alle 24.00, nell’area streetfood, sulla passeggiata E. Montale, zona piazzale Marinetti, proposte culinarie preparate e servite dai professionisti del cibo di strada a bordo dei loro Truck food! Dalle 10.00 alle 24.00 lungo la passeggiata E. Montale ed in piazza Scacchiera, saranno presenti numerosi espositori con le loro creazioni artistiche e oggettistica ricercata, per shopping e idee regalo.

Per tutte e quattro le sere alle ore 21.30, presso la terrazza sul mare, in passeggiata E Montale, musica, teatro cabaret

Programma:

· Giovedì 13

Nicole Magolie Band: Like a diamond live concert

Una serata con la straordinaria interprete di Cape Town che, con la sua band live, proporrà un viaggio intenso ed emozionante nella storia della grande musica pop internazionale con la sua vocalità unica e coinvolgente. Concerto di Nicole Magolie (voce), Gabriele Gentile (piano), Michele Aloisi (basso), Folco Fedele (batteria).

· Venerdì 14

Progetto Festival: the best of Sanremo

Spettacolo musicale che ripercorre le tappe più significative del Festival di Sanremo e di 70 anni di musica italiana: un evento coinvolgente in grado di trasportare nel tempo e nelle emozioni più grandi degli ultimi decenni! I Progetto Festival sono Angela Vicidomini (voce), Alessio Briano (tastiere e cori), Andrea Balestrieri (batteria), Artan Selistha (chitarra e cori).

· Sabato 15

Mirko Darar in “Che sono gay ve l’avevo detto?”

Mirko Darar comico ligure, si è presentato al programma Italia’s got talent con un monologo che racconta il giorno in cui si è dichiarato gay in famiglia. Una performance che ha fatto sorridere e che ha conquistato il parere dei giudici, guadagnandosi la finale. Con la sua comicità pungente, a volte cruda e schietta, Mirko Darar ci racconterà delle difficoltà di fare coming out in una famiglia siculo-egiziana, in uno spettacolo da non perdere, per sorridere ed al contempo riflettere.

· Domenica

Canzoni da Il Vecchio e il Mare

Dal capolavoro di Ernest Hemingway un adattamento letterario, con musiche originali di Lorenzo Malvezzi & iKazuti. Emozionare il pubblico con una delle più belle storie della narrativa mondiale, comporre e suonare la giusta colonna sonora, sotto forma di canzone, negli snodi narrativi del racconto. Dare vita al personaggio di Santiago lavorando sulla sua vocalità e sulla sua mimica. Lorenzo Malvezzi: voce narrante, Santiago, chitarra e voce cantante; Andrea Anzaldi: basso e voce cantante, Francesco Milanolo: batteria, octapad elettronico, effetti sonori e voce cantante.

Giovedì 13 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Judy”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Venerdì 14 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Sonic”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Domenica 16 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

Principesse in corsia

Spettacolo multimediale, con proiezioni, scenografie, danze e scene tratte da alcuni film Disney più amati di tutti i tempi, a cura di ASD Arabesque.

Da lunedì 17 a domenica 30 agosto, IAT (piazzale Marinetti), dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Gli opposti

Esposizione d’arte di Francesco Masala.

Lunedì 17 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Volevo nascondermi”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Martedì 18 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Joker”

Proiezione cinematografica a pagamento.