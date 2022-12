Ad Albenga si annuncia una interessante stagione teatrale

SAVONA – Domani pomeriggio, alle 16 e 30, al Teatro Ambra ad Albenga sarà possibile confermare e rinnovare il proprio abbonamento per i vecchi abbonati: ad accogliere gli appassionati sarà il direttore del teatro Mario Mesiano che quest’anno ha allestito davvero un grande cartellone.

La stagione partirà giovedì 15 dicembre, con uno spettacolo fuori abbonamento:sarà “La finta ammalata” di Carlo Goldoni a dare il via al calendario di “AlbengaTeatroAmbra 2023”. In scena Franco Oppini, Miriam Mestrurino, Roberto D’Alessandro e Giorgio Caprile, produttore ed autore dello spettacolo che la sera successiva sarà proposto ad Alassio. La serie di spettacoli ce li presenta Mesiano: “Con la costanza, la tenacia, la serietà e l’impegno che abbiamo sempre dimostrato siamo pronti a r

iproporre questi nuovi appuntamenti all’Ambra il teatro degli ingauni, un bene prezioso per la città e per tutti i cittadini”.

La rassegna è stata fortemente voluta dall’ associazione Culturale Teatro Ingaunia che ha organizzato con successo le precedenti edizioni a partire dal 2007.

Questo l’elenco degli altri appuntamenti in programma. Il 28 dicembre (fuori abbonamento) in scena Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis in “A scuola di vita”, un evento che ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della onlus Bastapoco.

Sabato 4 febbraio “Panico in rosa”, con Alessandro Benvenuti, scritto e diretto dallo stesso attore.

Domenica 12 febbraio (alle ore 18) “La ciliegina sulla torta” scritto e diretto da Diego Ruiz, con Debora Caprioglio, Edy Angelillo, Blas Roca Rey ed Adelmo Fabo. Sabato 25 febbraio “Sherlock Holmes” di Valerio di Piramo e Cristian Messina, con Margherita Fumero, Mario Bois e Mauro Villata. Sabato 18 marzo la Compagnia Teatrale Masaniello presenterà “O scarfalietto” di Edoardo Scarpetta, regia di Alfonso Rinaldi.

Domenica 19 marzo, alle ore 18, il cantautore Franco Fasano presenterà il libro “Io amo”: ingresso a offerta libera, il ricavato della serata andrà a favore del Teatro Ambra.

Domenica 2 aprile, alle ore 18, “Non ci facciamo riconoscere” di e con Marco Falaguasta, regia di Gabriele Pignotta. Sabato 15 aprile “Woman in Rock” di e con Ketty Rosselli, con alla chitarra Luciano Miceli. A chiudere la rassegna sarà lo spettacolo “Vicini…di cuore” di Carla Lombardi, con Max Pisu, Mario Mesiano e Carla Lombardi. Il direttore Mario Mesiano, attore, presentatore, promoter ci dice congedandosi: “Approssimandosi Natale un abbonamento alla stagione teatrale potrebbe essere il regalo più bello che si possa fare alle persone che si amano”.

Fino a sabato, per i vecchi abbonati, sarà possibile confermare e rinnovare l’abbonamento direttamente al teatro Ambra, mentre, a partire dal 4 dicembre, si dovrà far riferimento allo Iat in piazza San Michele, o alla Casa del Disco ad Alassio. E’ possibile anche acquistare i biglietti on line sul sito www.italianticket.it Per avere maggiori informazioni telefonare ai numeri 3921854443 e 3287065631.

CLAUDIO ALMANZI