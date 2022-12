Sciopero generale dei treni il 2 dicembre. Guida per chi viaggia

Sciopero generale dei treni il 2 dicembre. Guida e informzioni per chi viaggia.

Per chi viaggia in treno si annuncia un venerdì 2 dicembre difficile. Il 2 dicembre 2022 infatti è stato indetto uno sciopero generale che avrà ripercussioni anche nel settore trasporti, rotaie incluse.

Sciopero di 24 ore il 2 dicembre del trasporto pubblico e privato

La mobilitazione è promossa da Confederazione Cobas, insieme alle altre organizzazioni del sindacalismo di base e conflittuale (Cub, Sgb, SIcobas,Unicobas, Usb, Usi-Cit, Cobas Sardegna, Adl Varese) e interessa tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, alle fabbriche.

Nel settore ferroviario lo sciopero inizierà dalla sera del 1 dicembre. I rappresentati dei lavoratori chiedono il rinnovo dei contratti con significativi aumenti dei salari e adeguamento automatico al costo della vita, l’introduzione del salario minimo di 12 euro/ora, la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, un calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Ma la lista delle rivendicazioni è lunga. Manifestazioni sono in ponte a Roma (al Ministero dell’Istruzione e al Ministero del Lavoro), ma anche a Torino, Milano, Padova, Trieste, Genova, La Spezia, Bologna, Firenze, Pisa, Grosseto, Ancona, Terni, Napoli, Bari, Taranto, Catania, Palermo, Cagliari.

Le informazioni pratiche per chi deve prendere il treno. Orari e info Trenitalia.

Per l’esattezza lo sciopero dei mezzi inizierà alle 21 del giovedì 1 dicembre e si protrarrà fino alle 21 del 2 dicembre. Sul suo sito Trenitalia assicura la “circolazione regolare per Frecce e Intercity” e garantisce i “servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00”. Nel resto della giornata potranno verificarsi modifiche alla programmazione dei treni, ritardi e cancellazioni, anche se l’azienda “si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti”. I disagi, che interesseranno soprattutto le linee regionali e dunque i pendolari, potranno intaccare anche le fasce di garanzia. Qui i treni garantiti in caso di sciopero. Per info call center 800 89 20 21.

Lo sciopero riguarderà anche il servizio pullman e navette nella finestra che va dalle ore 0.01 alle ore 23:59 di venerdì 2 dicembre quando incroceranno le braccia gli autoferrotranvieri. “I servizi bus programmati in orario possono subire variazioni o cancellazioni”. Valgono anche in questo caso le stesse fasce di garanzia.

Treni Italo garantiti.

Italo comunica la programmazione dello sciopero dalle 21 di giovedì 1 dicembre alle 21 del 2 dicembre, fornendo la lista dei treni garantiti e rimandando al numero 892020 (a pagamento) per ulteriori domande.

Trenord.

Trenord avverte che lo sciopero potrà “causare ripercussioni” anche sul servizio ferroviario lombardo. Si precisa che giovedì 1 dicembre arriveranno a termine corsa i treni che partono prima delle ore 21 e giungono alla destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 2 dicembre negli orari 6-9 e 18-21 saranno garantite le corse indicate sul sito trenord.it.

Sulle linee del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord la mobilitazione proseguirà fino alle ore 24 di venerdì 2. Questo potrà causare conseguenze fino a fine servizio sui collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Camnago L. (S4) – e sulla linea Brescia-Iseo-Edolo. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. ABov