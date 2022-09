Ad Albenga gli incontri “Trame barocche”, tra tessuto e iconografia per svelarne i significati. A ottobre a Palazzo Oddo.

Trame barocche, tra tessuto e iconografia per svelarne i significati: a ottobre un ciclo di incontri in collaborazione tra Formae Lucis e la Fondazione arte della Seta Lisio

Nell’ambito del progetto di divulgazione Diocesano Formae Lucis e contestualmente alla mostra “Onde Barocche, capolavori diocesani tra 1600 e 1750”, la Fondazione arte della Seta LISIO e Formae Lucis presentano:

TRAME BAROCCHE, tra tessuto e iconografia per svelarne i significati, un ciclo di incontri di approfondimento su temi legati al periodo barocco e tardo barocco che esplorerà costume, moda e tessuti.

Gli incontri saranno guidati da docenti della Fondazione arte della Seta LISIO: si parlerà di costume e di moda, passando per i gioielli, il ricamo e il tessuto nel Barocco Ligure e nelle opere in mostra al Museo Diocesano e nelle sue sedi distaccate.

Sarà un percorso per approfondire tematiche storico-artistiche da un punto di vista originale e interessante grazie agli specialisti coinvolti, ma che avrà anche un taglio divulgativo e si intreccerà con la scoperta e valorizzazione del patrimonio artistico diocesano.

Gli eventi (fruibili on line oppure in presenza) si terranno nei cinque sabati di ottobre (1;8,15; 22; 29); tutti gli incontri saranno alle ore 21 presso Palazzo Oddo, Via Roma 58, 17031 Albenga (SV).

Gli incontri sono pensati per la formazione degli insegnanti, ma sono aperti a tutti. Sarà possibile partecipare in presenza, oppure online.

Partecipazione in presenza: posti limitati a esaurimento

Singola conferenza: Euro 30

Intero ciclo: Euro 120

Riduzioni per: under 18, over 70, Insegnanti, associazioni in speciale convenzione con la mostra Onde Barocche;

singola conferenza: Euro 18

Intero ciclo: Euro 80

I Biglietti acquistabili presso la Biglietteria del Museo Diocesano di Albenga, lo IAT di Albenga, oppure direttamente a Palazzo Oddo prima di ciascun evento.

Info e contatti:

formaelucis@diocesidialbengaimperia.it

Partecipazione on line

per informazioni si rimanda a: info@fondazionelisio.org | didat@fondazionelisio.org

Per la partecipazione online i biglietti saranno di volta in volta acquistabili online su http://www.fondazionelisio.org/it/cultura/eventi-cultura-tessile/