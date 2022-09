Ad Alassio si chiude la Tre giorni di formazione dell’ ACR Liguria

SAVONA. 4 SETT. Si concluderà oggi nella “Città del Muretto” la tre giorni di formazione dell’ACR regionale. “Si è trattato- spiegano gli organizzatori- del campo regionale per membri di equipe e consiglieri ACR e giovani iniziato venerdì con la presenza di un centinaio di giovani ed adulti provenienti da tutte e sette le diocesi liguri”.

Il convegno, il cui titolo è titolo “Care shering: responsabile insieme”, è in corso di svolgimento presso l’Istituto Salesiano di Alassio che per tre giorni ha visto collaborare fra loro i responsabili diocesani dell’ACR e del settore giovani della Liguria. Dopo un’estate nuovamente ricca di campi e di esperienze, per tutte le fasce di età organizzate nelle diocesi liguri, l’Azione Cattolica regionale ha proposto un’iniziativa nuova per tutti i responsabili diocesani dell’ACR e del settore Giovani. Nei tre giorni si sono potuti

incontrare, confrontare, conoscere, trascorrere del tempo insieme e riflettere sulla responsabilità declinata nei diversi livelli: come chiamata personale, all’interno dell’associazione e nella società.

Il convegno ha visto la partecipazione anche di diverse personalità esterne, il cui contributo ha arricchito l’esperienza: venerdì sono stati accolti dall’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Alassio, Fabio Macheda e da don Karim Madjidi, direttore dell’istituto salesiano.

“Un colpo d’occhio davvero esaltante – è stato l’entusiasta commento dell’assessore Macheda, dopo aver salutato i partecipanti – ragazzi e ragazze giovani e giovanissimi, ognuno dei quali già impegnato e coinvolto nelle rispettive realtà diocesane e che hanno scelto di partecipare a questa tre giorni per crescere nella consapevolezza e nell’importanza dell’aiuto reciproco”.

Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro con Monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo della Diocesi di Albenga – Imperia, con Matteo Benedetto e Alberto Macchiavello, consiglieri nazionali di Azione Cattolica rispettivamente per i Giovani e per l’ACR. Nell’ultima giornata è prevista una tavola rotonda Chiara Ferrari, sociologa dell’Università Cattolica insieme a Gigi Borgiani, direttore della Fondazione Auxilium di Genova, e Giacomo De Vai, assessore del Comune di Ospedaletti (IM) che presenteranno alcuni progetti di solidarietà.

Durante il pranzo finale di oggi, l’amministrazione comunale farà assaggiare a tutti i partecipanti i prodotti De.Co, in modo da serbare un dolce ricordo del soggiorno alassino.

Ad organizzare la tre giorni è la Delegazione regionale ligure dell’Azione Cattolica Italiana con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Alassio e il contributo della Fondazione Comunitaria Savonese e dell’Associazione I sogni di Benedetta APS.

CLAUDIO ALMANZI