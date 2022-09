Il Mercato Riviera delle Palme arriva ad Alassio

Alassio – Si terrà domani, domenica 4 settembre, per tutta la giornata in Piazza Paccini e in Piazza Airaldi Durante ad Alassio, il Mercato della Riviera delle Palme: si tratta di un appuntamento straordinario, proposto dall’Associazione di categoria Confcommercio di Savona.

“Già previsto nell’ottobre del 2021- spiega Fabio Macheda, Assessore al Commercio del Comune di Alassio – era stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria e di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio a livello provinciale è stato ricalendarizzato per quest’anno. Si tratta di un evento straordinario che abbiamo accolto con l’intento di supportare le diverse categorie dei commercianti sulle aree pubbliche maggiormente colpite delle forti restrizioni derivanti dalle normative straordinarie in tema di contenimento della pandemia. Per questa ragione, contrariamente al solito abbiamo accolto lo scorso anno il Mercatino di Forte dei Marmi e ora quello della Riviera delle Palme”.

Domani saranno oltre una sessantina gli espositori: banchi – come raccomandato all’organizzazione – di elevata qualità e con merci diversificate, dai prodotti tipici del territorio, all’artigianato, all’abbigliamento: per tutti i gusti.