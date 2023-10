Ad Alassio la Vitali con Ghione vince il Trofeo del Centenario

SAVONA – E’ stata la coppia formata da Carmela Vitali e Jimmy Ghione ad aggiudicarsi il Trofeo del Centenario, in una bellissima giornata di sport e beneficenza che si è svolta ieri nella “Città del Muretto” all’Hanbury Tennis Club. Nella finale, l’ex professionista e l’inviato di Striscia la Notizia, hanno avuto la meglio sulla coppia di calciatori professionisti formata da Enrico Annoni e Diego Fuser.

La giornata per festeggiare i cento anni della stupenda struttura sportiva alassina è stata anche l’occasione per sostenere Gasliniinsieme, la Fondazione dedicata alla raccolta fondi dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, uno degli ospedali pediatrici più importanti in Italia e in Europa, centro di eccellenza per la cura, la ricerca scientifica e sanitaria dedicata ai bambini.

Il torneo, che è stato seguito in diretta dalla tivù TGEvents e dal rotocalco AlassioMagazine, si è svolto sul campo centrale recentemente intitolato a Gianni Clerici.

“E’ stato molto bello- spiega John Skordis- vedere come artisti, giornalisti campioni abbiano voluto incrociare le racchette, anche quelle di legno, nel segno de “I gesti bianchi”.

La trilogia di Gianni Clerici, che contiene un lungo capitolo dedicato alla Città del Muretto, dove trascorse la sua gioventù, è stata quella che ha ispirato la nostra iniziativa sportiva e goliardica”.

A dar vita al Trofeo sono stati gli ex calciatori Enrico Annoni e Diego Fuser; due inviati di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e Luca Galtieri, il noto attore Neri Marcorè e la tennista Carmela Vitali, tra i maestri federali del circolo con un passato da professionista nel ranking Wta.

Ad organizzare l’evento sono stati l’Hanbury Tennis Club, della instancabile famiglia Skordis, con la fattiva collaborazione del Comune di Alassio, degli Assessorati al Turismo, allo Sport, al Commercio e alle Politiche Scolastiche ed il patrocinio della Federazione Italiana Tennis e Padel, del Coni ed il supporto della Gesco, dell’Associazione Albergatori Alassio e dell’ Istituto Alberghiero di Alassio.

Presenti il sindaco di Alassio Marco Melgrati, le autorità, mentre per la FITP Liguria era presente da Vincenzo Sasso. Al termine si è svolta un’asta benefica il cui ricavato, proprio grazie alla collaborazione del Comune di Alassio, sarà interamente devoluto all’Ospedale Gaslini di Genova.

In asta alcune stampe di grafiche realizzate dall’artista Marcella Fiore espressamente per il celebrare centenario del circolo ed anche una copia restaurata della fotografia che immortalò la partita inaugurale dell’Hanbury il 23 dicembre del 1923.

“Campo di gara e di allenamento per campioni e appassionati di ogni età – ha detto il sindaco Melgrati- di questo straordinario sport, e luogo della cultura con il suo museo dedicato al tennis, l’Hanbury Tennis Club è uno dei simboli più iconici della nostra città, di cui siamo orgogliosamente fieri.

A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale rinnovo un sentito ringraziamento alla famiglia Skordis per il suo impegno costante nel conservare e valorizzare al meglio questa eccezionale istituzione e questo bellissimo luogo, all’insegna del connubio vincente fra tradizione e futuro. Il mio augurio è che tutto ciò che rappresenta l’Hanbury Tennis Club di Alassio possa essere sempre di ispirazione per le nuove generazioni di tennisti e per tutte le persone che apprezzano lo spirito sportivo più genuino e l’eleganza dei gesti che abbiamo visto in campo in occasione del torneo del centenario”.

CLAUDIO ALMANZI