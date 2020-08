Ad Alassio Ferragosto tra saldi, mercato e molto altro

Un contest, uno spettacolo pirotecnico variopinto, il mercato settimanale e i Saldinbanco: con il Ferragosto Alassio rivive la Festa dei Colori versione Estate 2020

“No ai tradizionali fuochi d’artificio di ferragosto: abbiamo tutti davanti agli occhi la folla di persone ammassata sulla spiaggia e sul litorale per assistere allo spettacolo pirotecnico che ogni anno la Città del Muretto organizza per la notte di Ferragosto. Ma pensare di non organizzare nulla per salutare gli ospiti della città in questa particolarissima estate – spiegano Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio, e Massimo Parodi, Presidente del Consiglio con delega alle manifestazioni – Di qui l’idea dei fuochi d’artificio colorati. L’esperimento riuscitissimo durante le festività Pasquali dello scorso anno, ha dalla sua non solo il riscontro più che positivo del pubblico; lo stretto legame con la Festa dei Colori – anche lei sospesa a causa delle normative anticontagio – ma anche il presupposto che facendoli di giorno, costituiranno, confidiamo, un gradito saluto e omaggio a chi in spiaggia, c’è già”.

​Via dunque ai Fuochi d’Artificio colorati per il ferragosto alassino. Epicentro, sempre il Pontile Bestoso, dalle ore 18.

A questo si aggiunga il tradizionale mercato settimanale, che quest’anno cade proprio nel cuore dell’estate alassina. A partire dalle 8 del mattino e fino alle 13 in Piazza Paccini si raccoglieranno gli oltre settanta stando con ogni genere di proposta dall’alimentare all’abbigliamento passando per giardinaggio, tessuti, oggettistica, e curiosità.

Non solo: se la tradizionale Festa dei Colori, intesa come l’abbiamo sempre potuta vivere e vedere, ha ceduto il passo alle normative in tema di distanziamento sociale ed emergenza sanitaria, lo spirito che la anima, quello assolutamente no!

I sette colori che animano i sette rioni alassini hanno subito lanciato un contest che si concluderà con una sfilata, ridotta all’essenziale, ma nel cuore della città.

Sette i costumi, uno per ogni colore che ognuno ha realizzato e fotografato, con scenografie splendide e suggestive che solo Alassio può offrire.

Le immagini di questi costumi usciranno sugli account facebook e instagram di VisitAlassio e potranno essere votati attraverso i like e i cuori dei differenti social.

“Un costume per ogni colore – spiegano dall’organizzazione – ma sarà davvero splendido. Ogni rione ci ha messo tutta la sua fantasia, anima ed energia. Non vogliamo che La Festa dei Colori scompaia e anche quest’anno abbiamo voluto esserci, raccontare la nostra passione e, più che mai, la nostra voglia di vivere a colori”.

Ma c’è di più: oltre al countdown sancito dalla pubblicazione delle immagini su VisitAlassio, per il gran finale la tradizionale manifestazione “Saldinbanco” incontrerà la Festa dei Colori.

Si sa: la vera vetrina delle occasioni in versione glamour è ad Alassio e si chiama Saldinbanco, l’evento organizzato dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping.

Il 17 agosto oltre cento boutique trasferiranno la loro merce in viale Guglielmo Marconi e corso Dante Alighieri, chiuse al traffico per l’occasione.

A partire dalle ore 16 sino alle ore 24, Alassio si trasformerà in un raffinato bazar a cielo aperto per offrire al pubblico l’opportunità irripetibile di acquistare capi e oggetti firmati a prezzi di realizzo e in sicurezza.

Non mancheranno le occasione di intrattenimento: musica, food & drink e la presentazione delle maschere della Festa dei Colori che sfileranno tra i banchi per raccogliere gli ultimi like del contest lanciato sui social.

Su tutto l’attività di Alassio Summer Town all’insegna di sport e benessere in Piazza Partigiani: tutta la programmazione in tempo reale sull’app “InAlassio”