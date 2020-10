Ad Alassio ed Andora vela di livello internazionale

SAVONA. 15 OTT. Due importanti appuntamenti della vela sono in programma nel fine settimana ad Alassio ed Andora. Si tratta della Settimana Velica Internazionale di Altura e del Campionato Europeo Master Laser.

Ad Alassio le imbarcazioni delle classi IRC ed ORC daranno vita al tradizionale appuntamento d’ Altura che ogni anno vede impegnati grandi campioni e personaggi di rilievo di livello internazionale.

Le regate si svolgeranno nello specchio di mare compreso tra la boa a levante dell’Isola Gallinara e la boa di Capo Mele.

Il segnale della prima prova verrà dato venerdì mattina alle ore 11.

Sono previste cinque prove con scarto di una prova dopo quattro prove valide disputate.

L’ evento è organizzato dal Circolo Nautico Al Mare di Alassio, che è guidato dal presidente Carlo Canepa e che ha in programma per domani sera (alle ore 21 nella Biblioteca Deaglio) una serata per ricordare il suo presidente Ennio Pogliano che per tanti anni è stato l’animatore e l’ organizzatore appassionato di questo importante evento velico. Ad un anno dalla scomparsa è stata pensata dal Cnam questa iniziativa in collaborazione con l’Associazione Vecchia Alassio ed il patrocinio del Comune. Interverranno Alberto Beniscelli e Giancarlo Cerutti. La serata sarà collegata in diretta streaming per consentire al numero più ampio di persone e di amici del mare e di Ennio di seguire il racconto.

Ad Andora da domani, fino a martedì 22 ottobre, sarà impegnata invece la flotta dei Master per il Campionato Europeo Laser. In programma dieci regate che assegneranno ben quindici titoli continentali. Ad organizzare l’evento è il Circolo Nautico Andora.

Altri due appuntamenti velici nel fine settimana nelle nostra provincia sono in programma a Finale ed Albisola.

A Finale Ligure domani si svolgerà la regata nazionale Bug Coppa del Presidente Trofeo Memorial Gianni Pavarino per la classe Asso Bug. La manifestazione è organizzata dal Circolo Nautico del Finale.

Ad Albisola Marina domani prenderà il via il Campionato zonale Liguria Trofeo Mirage per la classe Windsurfer. L’ evento è organizzato dal Mirage Windsurfer Club.

CLAUDIO ALMANZI