Acquisti e truffe online, altre vittime tra i genovesi: denunciati 2 lombardi e un napoletano

Ieri i Carabinieri delle Stazioni dell’Arma di Campomorone e Mignanego hanno denunciato in stato di libertà per “truffa” un 60enne abitante a Milano e il suo complice di 42 anni, abitante a Lodi, entrambi con pregiudizi di polizia.

Secondo gli investigatori, i lombardi avevano messo in vendita su un sito specializzato delle gomme invernali per l’importo di 220 euro e un genovese di 52 anni, dopo averli contattati e pagato l’intero importo, poi non aveva ricevuto la merce.

Sempre in materia di truffe online ieri i carabinieri hanno anche denunciato un napoletano di 45 anni, gravato da pregiudizi di polizia, che aveva messo in vendita su un sito internet specializzato una consolle Ps 4 per la somma di 210 euro.

Pure in questo caso, l’acquirente, una 55enne abitante a Mignanego, dopo aver versato la somma pattuita non aveva ricevuto la merce.