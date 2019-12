Accadrà all’Economica: servizio per scoprire ciò che accade

Si chiama: “Accadrà all’Economica” vuol essere un nuovo servizio di divulgazione notizie, offerto ai soci e a tutti coloro che vogliono rimanere al corrente per sapere ciò che accade settimanalmente nella sede della Società Economica di Chiavari.

Questa “Inviata” via mail è la news letter, arriverà ogni venerdì e riporta tutti gli appuntamenti del fine settimana e la settimana successiva, privati e pubblici, che trovano dimora nelle varie sale di via Ravaschieri, il messaggio sarà correlato di link e avrà collegamenti esterni a materiale di approfondimento.

Un modo in più per informare soci e abituali frequentatori ma anche per incrementare la conoscenza e la fruizione della Società Economica, che si conferma punto di riferimento per tante realtà del territorio, culturali, economiche e produttive, facendo da catalizzatore per iniziative e progetti.

Chi desidera ricevere “Accadrà all’Economica” può chiedere di essere inserito nella mailing list telefonando alla segreteria della Società Economica, al numero 0185.324713 oppure recandosi direttamente negli uffici di via Ravaschieri. ABov