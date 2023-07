Abbandono rifiuti a Cornigliano: identificati e multati i responsabili

Grazie all’uso delle telecamere

Sono stati identificati e multati i responsabili dell’abbandono di rifiuti ingombranti in via Bertolotti e in piazza Metastasio a Cornigliano.

L’assessore ai rifiuti Maurizio Amorfini e il gruppo Lega in Municipio VI Medio Ponente spiegano: “Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano l’abbandono di rifiuti ingombranti in via Bertolotti e in piazza Metastasio, a Cornigliano, dove sono presenti telecamere di sorveglianza, è stato possibile guardare i filmati girati dalle stesse.”

“Grazie al lavoro della Polizia Locale, che ha visionato le riprese – prosegue Amorini – si è riusciti a risalire e a identificare i due responsabili dell’abbandono dei rifiuti ingombranti, che sono stati multati. I rifiuti sono già stati rimossi”.