Recco, pulizia e lavaggi dei marciapiedi in molte zone della città

Recco, pulizia e lavaggio dei marciapiedi in molte zone della città.

Prosegue il servizio di pulizia e lavaggio intensivo dei marciapiedi, in corso già da maggio, che interesserà, per il mese di agosto e settembre, non solo la zona commerciale di Recco ma anche tutta l’area dal ponte di N. S. del Suffragio verso monte.

L’intervento, nei prossimi mesi, verrà ripetuto con cadenza settimanale. L’operazione rientra nei piani di potenziamento della pulizia delle strade ed è finalizzata a rimuovere dai marciapiedi macchie, residue di smog, fuliggine e deiezioni.



«Si tratta di una serie di servizi che sono stati implementati per contribuire al decoro urbano – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – questo è un maggiore sforzo dell’Amministrazione per la maggior pulizia ed ordine della città, a vantaggio degli abitanti e delle attività commerciali».



«Oltre a migliorare l’aspetto estetico della città, un’attenzione costante alla pulizia dei marciapiedi contribuirà a creare un ambiente più accogliente e sicuro per i cittadini e i visitatori, favorendo il turismo e promuovendo il benessere generale della comunità». Commenta un esercente che desidera rimanere nell’anonimato. ABov