A12, incidenti | 8 km di coda tra Ge Est e Recco, 9 tra Chiavari e Rapallo

Mattinata di incidenti sulla A12 tra mezzi pesanti ed auto.

Sulla A12 Genova-Livorno tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno, ci sono 8 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 12+500 tra un’auto e un camion all’interno della galleria Monte Moro. Il traffico scorre su una corsia.

Ai soli veicoli leggeri diretti a Livorno si consiglia di uscire a Genova est e rientrare a Recco dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Sulla A12 Genova-Livorno, tra Chiavari e Rapallo, verso Genova, ci sono 9 km di coda per un incidente tra 1 camion e 2 auto avvenuto all’altezza del km 28+500 in presenza di uno scambio di carreggiata.

E’ in atto un senso unico alternato e ci sono incolonnamenti per 2 km verso Livorno tra Recco e Chiavari.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i soccorso meccanici e sanitari.