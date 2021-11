A12, incidente tra Rapallo e Chiavari in area di cantiere, fino a 4 km di coda

Le chiusure a Pegli, Pra’ e Varazze in A10

Erano circa le 8 di questa mattina, quando sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo si è verificato un incidente tra due auto in un’area di cantiere tra Chiavari e Rapallo al chilometro 29.

Da una prima ricostruzione della sembra che le auto siano venute a contatto nel tratto dove è attivo uno scambio di carreggiata per oltre tre chilometri per via dei lavori in corso in galleria.

Le auto viaggiano nella carreggiata sud, mentre i lavori sono a nord. L’incidente ha causato disagi con code che hanno raggiunto fino i 4 km. (Fonte Autostrade per l’Italia).

Per fortuna non si registrano feriti.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al km 84.5, in rntrambe le direzioni, è presente una coda in uscita a Serravalle Scrivia per traffico intenso.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia, l’uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 29/11/2021 provenendo da Genova per lavori.

Chiusa anche l’uscita di Genova Pra’ fino alle 06:00 del 29/11/2021 provenendo da Genova per lavori.

Sempre sull’A10 l’uscita di Varazze è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 03/12/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Celle Ligure.

Il traffico in tempo reale sulla rete autostradale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time