Calcio, in viaggio un Levanto un po’ decimato

Levanto – Ci sono le solite assenze, certe volte talune e talaltre delle altre, non mancano mai…a intralciare l’anelito del Levanto di continuare su tale falsariga ora che, col 3-1 inferto al “Raso Scaramuccia” al Valdivara 5 Terre, i rivieraschi tornati alla vittoria.

Si aggiunge infatti anche il capitano, il terzino-mediano sinistro Matteo Nicora improvvisamente indisponibile, a una lista di assenti che salvo miracoli non ci saranno in casa del Real Fieschi e già comprendeva per via di acciacchi vari: il difensore Moggia, il trequartista (eventualmente anche attaccante) Tuvo, la punta Johnatan Romano e forse lo stesso portiere Zito.

Si gioca a Cogorno alle ore 15, domenica 28/11, arbitra Bardini di Savona. Questi poi gli altri incontri in programma in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, è la 10.a giornata…Bogliasco-Sammargheritese, Don Bosco Spezia-Goliardicapolis, Follo San Martino-Colli Ortonovo, Magrazzurri-Forza e Coraggio, Marassi 1965-Little James, Valdivara Cinque Terre-Golfo Pro Recco; a riposo la Tarros Sarzanese.