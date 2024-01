A12, cavo si stacca in galleria tra Chiavari e Rapallo: rallentamenti

Ancora problemi nelle gallerie gestite da Autostrade per l’Italia.

Questa volta è toccato ad una galleria dell’A12, dove questa mattina, intorno alle 8, un cavo elettrico si è staccato per cause ancora in fase di accertamento.

Si tratta della galleria dell’Anchetta, subito dopo l’uscita di Chiavari in direzione Genova.

La segnalazione è partita da un automobilista.

Il tratto interessato è quello tra Chiavari e Rapallo, dove si sono già creati 2 km di coda in direzione Genova.

Sul posto i vigili del fuoco di Genova e la polizia stradale con una corsia che è stata chiusa per permettere l’intervento dei pompieri.

Ancora da comprendere se il cavo sia stato tranciato da un mezzo pesante in transito, oppure sia caduto in modo autonomo.

Solo per pura fortuna nessun mezzo è rimasto coinvolto.