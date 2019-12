A10 traffico regolare, nel pomeriggio fino a 9 km di coda

Quella di oggi è stata una, nuova giornata critica per il traffico autostradale sulla A10 per la presenza dei cantieri.

Il centro operativo della polizia stradale, nel tardo pomeriggio, ha segnalato una coda di 8 / 9 km tra Varazze e lo svincolo con Savona con l’autostrada ridotta ad una corsia per i lavori in seguito ad una frana con un tempo di percorrenza di 75 minuti contro i 10 minuti in situazione normale.

E se ieri, sempre sulla A10, tra Genova e Varazze c’era stata una coda che aveva raggiunto i 25 chilometri, oggi, con l’apertura della terza corsia, il traffico è risultato scorrevole.

Poi c’è stato, nel pomeriggio, l’apertura della seconda corsia, sull’A10, nel tratto interessato (tra Varazze e lo svincolo con Savona ) che ha portato, intorno alle 20, a ridurre la coda fino a 3 chilomentri. Coda che nel tutto sparita in serata.

Traffico regolare in A12, in A6, in A7 e in A26.