A10 e bollino rosso, riattivati tutor nei tratti Albisola-Celle Ligure

Oggi la prima giornata da bollino rosso per il traffico

In occasione di questo weekend che si presenta da bollino rosso per quanto riguarda le autostrade liguri, a partire da oggi verranno riattivati i tutor sulla A10 nel tratto Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola.

Tornano dopo tre mesi e mezzo, quando la Corte d’Appello di Roma aveva imposto lo spegnimento, dando ragione ad una azienda alla quale Autostrade avrebbe ‘rubato’ il brevetto. Ora, mentre il processo prosegue, con il ricorso in Cassazione di Autostrade, il nuovo tutor presenta nuove specifiche tecniche, come l’indipendenza del software per il riconoscimento delle targhe.

Il Sistema non rilevava solo lo sforamento dei limiti in un singolo punto della rete ma anche la velocità media su tratti di una lunghezza indicativamente tra 10 e 25 km, grazie all’installazione di sensori e portali con telecamere.

Proprio secondo la Società Autostrade per l’Italia il sistema “ha ridotto del 70% il numero dei morti sulla rete autostradale, grazie ad una diminuzione del 25% della velocità di picco e del 15% di quella media”.

Dicevamo che oggi è il primo giorno da bollino rosso per quanto riguarda l’esodo estivo. Da questo pomeriggio sono previste numerose le partenze per raggiungere le località balneari, così come domani mattina.

Il prossimo weekend, invece, quello del 4 agosto, le previsioni sono quelle da bollino nero.