A10, auto francese si ribalta a Varazze: 3 feriti

Il tratto è rimasto chiuso per circa un’ora

Questa mattina, intorno alle 5.20, sulla A10 tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova, si è verificato un incidente.

Un’auto con a bordo tre persone per cause in fase di accertamento si è ribaltata.

All’interno una coppia francese con una bambina.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario (un’ambulanza Coro Mare Albissola e un’automedica) che ha prestato le prime cure per traumi leggeri e li ha trasportati all’ospedale San Paolo di Savona.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Savona per rimuovere l’auto ribaltata e mettere in sicurezza la strada.

Il tratto della A10 tra Celle e Varazze in direzione Genova è rimasto chiuso per circa un’ora per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata.