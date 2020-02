A1, Pro Recco e Florentia 20-5

Come da pronostico la Pro Recco batte in casa la Florentia nella prima giornata di ritorno: a Sori finisce 20-5 per la capolista che centra così la quattordicesima vittoria in altrettante partite.

Mister Rudic recupera Bijac e schiera Filipovic all’esordio stagionale in campionato dopo il cambio di straniero con Mandic. Il numero 10 serbo inaugura il match dopo 140 secondi in un primo tempo chiuso dai biancocelesti sul 4-0.

La Pro Recco vola sul 10-0 a metà del secondo quarto, mentre la prima gioia della Florentia arriva dopo oltre tredici minuti di gioco: è Coppoli a segnare il 10-1 che non cambia più fino al suono della sirena.

Prian sostituisce Bijac tra i pali dal terzo tempo, i campioni d’Italia allungano sul 13-1 e chiudono sul 20-5 con tutti i giocatori di movimento in gol. Miglior marcatore Francesco Di Fulvio con 4 reti. Triplette per Luongo e Di Somma.