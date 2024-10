A Villa Lo Zerbino la consegna dell’8° Premio Maria Vilma e Bianca Querci

Giovedì 3 ottobre 2024, alle ore 9:30, presso Villa Lo Zerbino (Passo allo Zerbino, 1 – Genova), si terrà la cerimonia di consegna dell’8° Premio Internazionale Maria Vilma e Bianca Querci, prestigioso riconoscimento per l’eccellenza nella ricerca, prevenzione, diagnosi e cura delle malattie pediatriche. Quest’anno, l’evento celebrerà le eccellenze dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Un premio internazionale per la ricerca pediatrica

Il Premio Maria Vilma e Bianca Querci, istituito nel 1995, ha come obiettivo il sostegno alla ricerca in ambito pediatrico, con un focus sulla prevenzione e cura delle malattie infantili. Nel corso degli anni, questo riconoscimento è stato assegnato a ricercatori di fama internazionale che hanno contribuito significativamente al progresso della medicina pediatrica.

Programma della cerimonia

La cerimonia sarà aperta dal saluto di Silvano Balestreri, seguito dagli interventi di figure istituzionali e rappresentanti del mondo scientifico e accademico, tra cui:

Francesco Illuzzi, Consigliere Fondazione Maria Vilma e Bianca Querci; Marco Bucci, Sindaco di Genova; Angelo Gratarola, Assessore alla Sanità di Regione Liguria; Silvia Burdese, Questore di Genova; Edoardo Garrone, Presidente dell’Istituto Gaslini; Renato Botti, Direttore Generale dell’Istituto Gaslini; Ugo Salerno, Presidente Esecutivo di RINA S.p.A; Silvia Salis, Vice Presidente Vicario del CONI; Angelo Ravelli, Direttore Scientifico dell’Istituto Gaslini

La cerimonia si concluderà con la premiazione dei due vincitori alle 12:30.

La Fondazione Maria Vilma e Bianca Querci

Costituita per testamento dall’imprenditore Marino Querci, in memoria della figlia Maria Vilma e della moglie Bianca, la Fondazione è attiva dal 1991 e opera esclusivamente a favore della medicina pediatrica. La Fondazione destina 9/10 del reddito annuale all’Istituto Giannina Gaslini per finanziare reparti di cura e ricerca, mentre il restante 1/10 viene utilizzato per il finanziamento del Premio Internazionale Maria Vilma e Bianca Querci.

I vincitori delle passate edizioni

Il premio ha riconosciuto eccellenze nel campo della medicina pediatrica, tra cui: Antonio Cao (1995), Università di Cagliari, per le sue ricerche sulla talassemia; Jean-Marie Saudubray (1998), Ospedale Necker Enfants Malades, Parigi, per studi sulle malattie genetiche del metabolismo; Robin Winter (2001), Institute of Childs Health di Londra, per studi sulla sindrome dismorfologica; Charles R. Scriver (2001), McGill University Children’s Hospital Research Institute di Montreal; Luigi Notarangelo (2004), Università di Brescia, per studi sulle immunodeficienze primitive; Salvatore Auricchio (2007), Università Federico II di Napoli, per studi sulla celiachia; Lorenzo Moretta (2013), Direzione Scientifica dell’Istituto Gaslini, Università di Genova; Isabella Ceccherini (2022), ricercatrice genetista presso l’Istituto Giannina Gaslini.

Il Premio Maria Vilma e Bianca Querci si conferma un punto di riferimento per il riconoscimento dei più alti meriti nella medicina pediatrica.