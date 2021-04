A Varazze mostre fotografiche per la festa di Santa Caterina

In occasione della la festa di Santa Caterina del 30 aprile, a Varazze allestite due mostre fotografiche per celebrare l’evento.

Storiche mostre fotografiche a Varazze per la festa di S. Caterina

Pur con i mutati tempi dovuti alla pandemia, Varazze non dimentica la sua Santa Patrona, riportando il ricordo di S. Caterina da Siena attraverso due mostre fotografiche retrospettive, sulla processione votiva che da tempo immemore si svolge ogni 30 aprile lungo le vie della città, oggi sospesa (speriamo ancora per poco) e sostituita dal pellegrinaggio del Vicesindaco Luigi Pierfederici e del Parroco don Claudio Doglio, al Santuario della SS. Trinità (Chiesa di Santa Caterina), per la celebrazione della Messa in adempimento al voto.

Le mostre, organizzate dalle Associazioni Culturali “U Campanin Russu” e “Varagine.it”, rispettivamente in piazza S. Bartolomeo e in via Gavarone – Rione Solaro -, nelle rispettive bacheche, ripropongono antiche immagine di questa sentita manifestazione varazzina, evidenziando volti ormai scomparsi e altri imbiancati dal tempo, con crocifissi e scene dei famosi “gruppi” popolari che facevano parte, prima dell’avvento dell’odierno Corteo Storico, della processione stessa.

La festa patronale ripete gli stessi schemi dell’anno scorso, con quel raccoglimento di vera fede che sicuramente S. Caterina apprezzerà: Lei che sapeva leggere nel cuore di chi veramente si dichiarava cristiano.

Intanto, prosegue con successo la novena in onore della Santa Patrona presso la chiesa parrocchiale di S. Ambrogio che si concluderà giovedì 29, vigilia della ricorrenza votiva del 30 aprile.

Inoltre, a partire da mercoledì 28 aprile 2021, i negozianti delle vie normalmente percorse dalla storica e sempre partecipata processione, esporranno nelle loro vetrine immagini di precedenti processioni, consegnate loro da Varagine.it, Archivio Storico Fotografico sulla Città di Varazze.

(Contenuti di Mario Traversi)