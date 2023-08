A Toirano domenica 3 settembre torna il Trofeo Renzo Betti per auto e moto d’epoca molto amato a Toirano, e in tutta la Riviera Ligure

Il paese delle grotte ospita domenica 3 settembre il quarto Trofeo Renzo Betti per auto e moto d’epoca. Ad organizzare l’evento è Mirella Giorgi in collaborazione con il Comune ed il supporto del club Ruote D’epoca Riviera dei Fiori di Villanova d’Albenga.

Il trofeo è dedicato alla memoria del marito Renzo Betti. E’ stato un personaggio molto stimato a Toirano, e in tutta la Riviera Ligure, sia per la sua passione sportiva, corridore di slalom con prototipi, ma soprattutto per la sua passione per le auto storiche e d’epoca. Passione trasmessa e tramandata alla moglie Mirella Giorgi che da quattro anni organizza un memorial che raccoglie nella cittadina della Val Varatella, auto e moto provenienti da tutta la Liguria, dall’Italia e dall’estero.

Toirano, residenza di Renzo Betti, domenica diventerà, per un giorno, un museo a cielo aperto sia di auto che di moto che hanno la storia dei motori. Un evento in continua crescita, che è diventato un appuntamento imperdibile per appassionati, collezionisti e semplici curiosi.

L’edizione di quest’anno, come sempre, ha come obiettivo quello di promuovere iniziative di qualità come questa. Un raduno che guarda al passato ma che richiama ancora oggi moltissimi appassionati delle signore della strada che rendono unica e magica l’atmosfera dell’evento.