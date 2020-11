A spasso di notte con un martelletto frangivetro: genovese 24enne denunciato

Ieri, in tarda serata, uomini di una volante hanno denunciato un genovese di 24 anni per ricettazione e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere, sanzionandolo anche per la violazione della normativa “anticovid”.

Il giovane è stato fermato per un controllo mentre camminava in via Cocito in Albaro.

Alla richiesta degli agenti circa la presenza in strada a quell’ora, ha assunto un atteggiamento nervoso asserendo giustificazioni poco credibili.

Invitato a mostrare il contenuto dello zaino, ha tirato fuori un martelletto frangivetro delle Ferrovie, una torcia e una graffetta, materiale solitamente utilizzato per commettere furti sulle auto in sosta, reato per il quale è stato arrestato circa un anno fa.

Rinvenuta anche una tessera sanitaria appartenente ad un imperiese trovata, a suo dire, per strada e utilizzata per acquistare le sigarette.

Non essendo in grado giustificare il possesso degli oggetti rinvenuti, il giovane è stato denunciato.