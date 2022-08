A settembre tre laboratori musicali a cura del progetto ARTE, non c’è il due senza il tre! La parola d’ordine di settembre per noi è: MUSICA

A settembre tre laboratori musicali a cura del progetto ARTE. Sono già aperte, infatti, le iscrizioni a tre laboratori musicali, in linea con gli intenti del progetto che vuole sviluppare, attraverso la cultura, l’inclusività delle persone disabili nella società. Il progetto A.R.T.E. è realizzato nell’ambito del bando “Abilità al Plurale 2.0” della Regione Liguria.

I tre laboratori si terranno nel mese di settembre. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta:

– Laboratorio musicale “COMPONIAMO” – Il laboratorio inizierà il 7 Settembre e sarà strutturato in 18 incontri, che si svolgeranno con cadenza settimanale, al mercoledì dalle 10 alle 12, presso il salone dell’Auser Tigullio di Sestri Levante, in via XX Settembre 33. Disponibilità posti: 10.

Si indagherà sugli ascolti musicali di tutti i partecipanti attraverso l’ascolto condiviso. Poi, attraverso un percorso di songwriting, i partecipanti arriveranno alla costruzione di un brano musicale, che comprenda tutte le caratteristiche espresse dal gruppo. Infine si costruirà un brano musicale con l’aiuto di tutti i partecipanti attraverso l’utilizzo di tecnologie adeguate e facilitanti.

– Laboratorio “MUSICA DAVVERO” – Il laboratorio inizierà il 6 Settembre e sarà strutturato in 18 incontri che si svolgeranno con cadenza settimanale al martedì dalle 10.15 alle 12.15 presso la Sala della Filarmonica di Chiavari. Disponibilità posti: 10. L’obiettivo proncipale è sperimentare cosa vuol dire suonare insieme agli altri.

I partecipanti prenderanno conoscenza del ritmo e del nostro corpo attraverso la pratica della “Body percussion”, semplice pratica musicale percussiva: si indagherà il background musicale di ognuno, attraverso l’ascolto delle musiche di tutti i partecipanti, arrivando alla costruzione di un brano musicale condiviso con alcuni musicisti della Società Filarmonica di Chiavari, suonando tutti insieme una composizione originale scritta ad hoc.

– Laboratorio musicale “MATERIALI SONORI” – Il laboratorio inizierà il 7 Settembre e sarà strutturato in 6 incontri che si svolgeranno con cadenza settimanale al mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 presso il salone dell’Auser Tigullio di Sestri Levante – Via XX Settembre 33. Posti disponibili: 8. Il laboratorio si articolerà in un percorso di esplorazione timbrica di manufatti in argilla realizzati nei laboratori di ceramica.

Perchè, per chi non lo sapesse… anche la ceramica suona! I partecipanti scopriranno insieme come far suonare gli oggetti in ceramica, quanti tipi di suoni è possibile ottenere e quali sono quelli più suggestivi e interessanti. L’esperienza verrà usata per scoprire la musica “contemporanea” del ‘900 ed esplorare la musica elettronica. Infine con alcuni pezzi in ceramica il gruppo realizzerà un “mobile sonoro” e sperimenterà i suoni elettronici per creare insieme un brano in stile informale.

Info e prenotazioni ai numeri: Tel 0185.16.37.400, Mobile 331.68.55.155