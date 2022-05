A Sestri Levante inaugurato Mare&Mosto

Sestri Levante – Si è aperto questa mattina, domenica 22 maggio, alle ore 10, all’Ex Convento dell’Annunziata nella Baia del Silenzio di Sestri Levante Mare&Mosto – Le Vigne Sospese, la manifestazione giunta alla VII edizione sul vino, sull’olio e sui sapori del territorio ligure, organizzata da Ais Liguria. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Sestri Levante, Regione Liguria, Mediaterraneo Servizi, e con il patrocinio del Mipaaft, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, delle Camere di Commercio e di numerosi altri enti. La manifestazione proseguirà anche domani, lunedì 23 maggio.

Dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia, la manifestazione torna in grande stile, con un approfondito programma di incontri e degustazioni, quattro padiglioni dedicati al vino ligure, all’olio, al cibo e a un ospite extra territoriale e oltre 100 produttori vitivinicoli, a rappresentare le 8 Denominazioni di Origine Controllata presenti in Liguria, ovvero: Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Riviera Ligure di Ponente, Val Polcevera, Golfo del Tigullio-Portofino, Colline di Levanto, Cinque Terre e Colli di Luni.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del vino e dell’olio, che sono invitati nella “Città dei due mari” per assaporare il meglio dell’enogastronomia ligure. La sala principale dell’esposizione sarà interamente dedicata alla produzione vitivinicola regionale, dove gli appassionati di vino potranno incontrare le aziende presenti in Liguria e assaggiare i loro prodotti; uno spazio ad hoc sarà riservato ai produttori di olio, con assaggi e degustazioni di uno dei prodotti di eccellenza della regione ligure. Non mancherà un’area food, posizionata sulla splendida terrazza dell’Annunziata affacciata sul mare, con tutte le eccellenze gastronomiche della Liguria. Un padiglione a parte sarà inoltre dedicato a una realtà vitivinicola extra regionale, che, come ogni anno, arricchisce il programma di Mare&Mosto: quest’anno sarà il Consorzio Tutela Vini Collio di Gorizia, presente durante i due giorni con circa trenta produttori e protagonista di un’interessante degustazione didattica. Infine, le sale dei piani superiori dell’Ex Convento dell’Annunziata ospiteranno incontri, degustazioni, workshop tematici e tavole rotonde sui più recenti aggiornamenti normativi e sulle novità tecniche del comparto, con ospiti di assoluta rilevanza, buyer e media di settore. Mare&Mosto sarà inoltre il palcoscenico sul quale verrà eletto il Miglior Sommelier di Liguria 2022: un concorso che mira a premiare il miglior comunicatore del vino e del territorio di Liguria che di diritto potrà accedere alle semifinali nazionali per il Miglior Sommelier d’Italia.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 23 MAGGIO

Ore 10 – Sala Oleandro

Incontro con partner tecnici

Formazione, promozione e sinergia: ingredienti imprescindibili per rilanciare un territorio

e le sue attività. Focus sullo stato di salute del terziario in Liguria.

Relatori: Aldo Verdin, presidente Confcommercio Federalberghi Liguria, Stefano Beltrame, coordinatore Regionale Solidus Liguria, Laura Costaro coordinatrice ITS Turismo Liguria e Accademia del Turismo, Alessandro Cavo, presidente Fipe Liguria, Valerio Massimo Visintin, critico Gastronomico del Corriere della Sera e Gianni Berrino, assessore al Turismo Regione Liguria.

Moderatore: Elisa Folli, giornalista Secolo XIX.

Ore 12 – Apertura banchi di assaggio vino, olio e food

(ingresso, calice, tracolla, cavatappi Pulltap’s e libretto espositori con penna) € 30,00 • Soci Onav, Fisar e Associazioni aderenti a Solidus € 25,00 • Soci AIS € 20,00. Nel prezzo del biglietto sono compresi ingresso, calice, tracolla, cavatappi Pulltap’s e libretto degli espositori con penna.

Ore 14.30 – Sala Oleandro

Degustazione

Il Collio Bianco: personale espressione del territorio – Degustazione guidata di otto campioni di Collio Bianco. Relatori: Michele Paiano, delegato Ais Gorizia. (€ 20,00 su prenotazione dal sito www.aisliguria.it)

Ore 16.30 – Sala Oleandro

Finale pubblica del Concorso Miglior Sommelier di Liguria 2022

Ore 18.30 – Proclamazione vincitore Miglior Sommelier di Liguria 2022

Ore 19 – Chiusura evento

Informazioni: www.maremosto.it