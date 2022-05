Chiavari Nuoto Corsara anche al Foro Italico: batte 8-3 Lazio Waterpolo

Arriva un’altra vittoria per i verdeblu che, nella trasferta romana, battono 8-3 il Circolo Canottieri Lazio Waterpolo, squadra ben attrezzata, che non rispecchia la classifica che occupa in Campionato.

I ragazzi di Mister Dinu partono in svantaggio ma riescono subito a riprendere la concentrazione e a imporre il loro gioco, riprendendo la partita, con una grande prestazione in fase difensiva e conducendola fino alle battute finali.

Così il tecnico: “questa vasca, il famoso Foro Italico, è una delle piscine che negli anni ha visto scendere in vasca i più grandi giocatori della pallanuoto italiana e internazionale; quest’oggi ci ha portato bene, siamo riusciti a raggiungere un importante risultato, assolutamente non facile, vista la caratura degli avversari e l’impatto che questo impianto può avere nelle fasi di gioco. Siamo soddisfatti, adesso concentriamoci sulla prossima partita”.

Prossimo appuntamento alla Mario Ravera, sabato 28, contro il Lerici Sport.

CC Lazio Waterpolo 3 – Chiavari Nuoto 8

(2-2) (1-1) (0-3) (0-2)

CC Lazio Waterpolo: Cioccoloni, Molinaro 2, Sotgiu, Stella, Pacciani, Sallustio, Spinelli 1, Fiorita, Todini, Di Benigno, Terminella, Martella, Santacroce.

All. Bini

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi, Mangiante 1, Botto G, Pagliuchi, Botto S 1, Chiavaccini 2, Raineri2, Romanengo 1, Greco 1, Durli, Dinu A.

All. Dinu R.