A San Bartolomeo al Mare oggi oltre 100 controlli

San Bartolomeo al Mare. Tutti i controllati erano giustificati, acquisite le autocertificazioni. Urso: “Da ieri abbiamo iniziato ad erogare i primi buoni alimentari”.

Anche questa mattina la Polizia locale di San Bartolomeo al Mare ha effettuato controlli per verificare se le persone avessero o meno giustificati motivi per essere fuori casa. Durante la notte, in alternanza con i Carabinieri, è stata presidiata l’uscita autostradale. “Anche se ci sono in giro più persone del solito – ha spiegato il Sindaco Valerio Urso – tutti i controllati erano giustificati. Sono stati fermati oltre 100 veicoli, acquisite tutte le autocertificazioni, verificate nuovamente le modalità di accesso alle rivendite alimentari. Ringrazio tutti per la collaborazione e raccomando di continuare a restare a casa, di mantenere la distanza sociale, di uscire solo per comprovata necessità. Da ieri abbiamo iniziato ad erogare i primi buoni alimentari che vengono rilasciati solo dopo una accurata serie di verifiche triangolari”.