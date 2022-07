A.S.D. Doria Nuoto 2000 Loano

Nuoto: 2° Prova Qualificazioni Campionato in vasca lunga

Il 24 e 25 giugno si è svolta alla piscina Sciorba di Genova la seconda ed ultima prova di qualificazione per le Finali

Regionali che si svolgeranno a metà luglio. I Categoria della DNL hanno regalato ancora grandi soddisfazioni in

vista dell’ultima gara che segnerà la fine della stagione estiva. Anche durante queste due giornate di gare la

maggior parte dei ragazzi della DNL ha ritoccato nuovamente i loro primati personali; la squadra è attesa ad

affrontare serenamente e con impegno le ultime due settimane di allenamenti presso la piscina del Palazzetto dello

Sport di Loano.

Nuoto in Acque Libere: Trofeo delle Regioni Fondo

L’ 1 ed il 2 luglio si è svolto a Piombino il Trofeo delle Regioni di Fondo; Chiara Guarisco atleta della DNL aveva

ottenuto la convocazione nella rappresentativa ligure già dal mese di maggio.

Durante la prima giornata si è svolta la 5km, nella quale Chiara si è aggiudicata la 9° posizione nella Categoria

Ragazze; essendo arrivata prima tra le atlete liguri, si è così guadagnata anche la partecipazione alla staffetta mista

4 x 1250 mt (2 femmine e 2 maschi). Chiara è partita come prima staffettista contribuendo al 6° posto ottenuto dalla

Liguria nella classifica generale.

La squadra ligure conclude la manifestazione sul 3° gradino del podio; Anna Siccardi, allenatrice della DNL, non può

che essere orgogliosa della presenza di Chiara a questa manifestazione nazionale e degli ottimi risultati ottenuti in

gara.

Il prossimo appuntamento con il nuoto in acque libere è previsto il 7 luglio, sempre a Piombino dove si svolgerà il

Campionato Italiano Estivo di Fondo Assoluto e di Categoria; Chiara parteciperà alle gare sulla distanza di 2,5 km

per portare a termine questa nuova avventura del Fondo intrapresa nella stagione in corso.

Nuoto Sincronizzato, la DNL a Gubbio

Il 25 e 26 giugno si è svolta a Gubbio la Manifestazione Nazionale FIN di Nuoto Artistico propaganda categoria

Ragazze.

La Doria Nuoto Loano ha partecipato con due squadre composte da otto e quattro atlete e due doppi: il primo con le

sincronette del 2009 ed il secondo con quelle del 2008.

Le allenatrici Rossella Guaraldi, Samantha Narice e Selena Burlando sono soddisfatte dell’esperienza, anche se

qualche imprevisto tecnico, la profondità della vasca ed il livello molto elevato della competizione, soprattutto nei

doppi, hanno aggiunto difficoltà alle gare; tutte le sincronette hanno affrontato con determinazione gli esercizi

dimostrando una grinta eccezionale nelle prove.

La squadra da otto composta da Matide Marino, Beatrice Mino, Maya Ordine, Giorgia Zanoni, Marta Cenere,

Federica Marcante, Rachele Totaro e Sofia Ghigliazza ha ottenuto un buon 17° posto in classifica; 30° posizione

invece per il quartetto composto da Lavinia Sigaudo, Matilde Cascio, Greta Burlando e Ginevra Viola.

I doppi si sono classificati invece al 32° (Beatrice Mino e Matilde Marino) ed al 33° posto (Maya Ordine e Giorgia

Zanoni).

L’ultimo appuntamento per la Doria Nuoto con il doppio e il singolo assolute sarà a Trieste il 2 luglio