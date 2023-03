A Ronco Scrivia arriva “The Chosen”, serie-evento sulla vita di Gesù. Appuntamento al Cinema Columbia martedì 14 marzo.

A Ronco Scrivia arriva “The Chosen”, tutti i dettagli.

b.Church, la chiesa evangelica pentecostale della Valle Scrivia, organizza al Cinema Columbia di Ronco Scrivia la proiezione di “The Chosen”, la prima serie multi-stagione sulla vita Gesù Cristo raccontata secondo i canoni della serialità immersiva contemporanea, tipica delle piattaforme di streaming: la prima puntata sarà trasmessa martedì 14 marzo alle 20,45 a ingresso libero.

Ideata e diretta dal regista statunitense Dallas Jenkins e con Jonathan Roumie nei panni del Messia, la serie è stata finanziata dalla più grande campagna di crowdfunding nella storia dell’intrattenimento televisivo e cinematografico.

Gli spettatori hanno infatti contribuito con oltre 40 milioni di dollari ed il risultato è stato quello di un prodotto distribuito in tutto il mondo, tradotto in 62 lingue e visto già da più di 100 milioni di persone.

Jenkins afferma:

«Se il pubblico di tutto il mondo riesce ad appassionarsi a fiction come “Games of Thrones” o “Stranger Things” al punto da organizzare delle vere e proprie maratone di visione, abbiamo pensato che non ci fosse nessuna ragione che impedisse di pensare ad una serie sulla vita di Gesù che potesse essere fruita nella stessa modalità».

The Chosen racconta la figura di Gesù «attraverso gli occhi di quanti lo hanno conosciuto» e adottando «uno stile personale, intimo e diretto», spiega ancora il regista.

Quello che emerge è dunque un Gesù umano come non si era mai visto prima: caloroso, umoristico, invitante e così irresistibilmente divino da rendere facilmente comprensibile perché la gente abbandoni tutto per seguirlo.

Edoardo Taliento, pastore di b.Church, riflette:

«Per secoli siamo stati abituati a un’idea di religiosità austera, distante dalle persone, così come il Dio che avrebbe dovuto rappresentare.

The Chosen restituisce invece al cristianesimo l’identità di fede autentica, genuina, pragmatica e comunitaria, un Dio che, a differenza dei religiosi, si sporca le mani e porta il paradiso sulla terra per permettere all’umanità di essere di nuovo unita Lui».

Per la prima stagione è stata fedelmente ricostruita la città di Cafarnao: qui vive Maria di Magdala, posseduta da demoni, in senso figurato e anche reale. Quando un uomo che ha aggredito la dichiara posseduta, i romani chiedono a Nicodemo, un rabbino in visita da Gerusalemme, di eseguire un esorcismo su di lei, ma questo fallisce.

È questa la sinossi del primo episodio, la cui proiezione gratuita del 14 marzo a Ronco Scrivia costituisce un evento ufficiale di The Chosen Italia.

Maggiori informazioni sono disponibili sui canali social ufficiali (Instagram: b.churchita; Facebook e Telegram: bchurchbusalla) e sul sito http://www.bchurch.it