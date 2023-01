A Palazzo Fascie febbraio s’inizia partendo dai bambini e dalle famiglie

A Palazzo Fascie febbraio inizia partendo dai bambini e dalle famiglie con Fantasticamente e con “Il museo delle mie cose …..”

A Palazzo Fascie febbraio inizia partendo dai bambini e dalle famiglie, sono gli ultimi giorni, questi, per visitare le mostre allestite in occasione della Giornata della Memoria, e curate da Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – Museo Archeologico e della Città, Sistema Bibliotecario Urbano e ANPI di Sestri Levante, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova e Associazione Poliedrica di Chiavari: le mostre “I simboli cuciti nelle vesti. Internati per la fede: i testimoni di Geova” (a cura di Domenico Criaco) al primo piano del Palazzo e “Voci dell’Olocausto” (a cura di Alberto Nocerino) al secondo piano, sono accompagnate anche da una selezione bibliografica a cura del Sistema Bibliotecario di Sestri Levante, che propone libri disponibili per il prestito sull’argomento dell’Olocausto che non siano i “soliti noti” e che dopo il 5 febbraio saranno disponibili per il prestito in Biblioteca. In questi giorni le visite sono state peraltro molto numerose, anche da parte di gruppi scolastici, sia di classi della scuola secondaria di primo grado, sia di classi delle scuole superiori.

Inoltre come ogni prima domenica del mese domenica 5 febbraio il MuSel avrà ingresso gratuito per tutti nel consueto orario di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

E come ogni anno, tornano al MuSel, ogni prima domenica del mese, anche le proposte per bambini e famiglie: domenica 5 febbraio alle ore 15 sarà la volta dell’attività creativa a cura di Maria Rocca, preziosa collaboratrice, artista ed esperta di didattica museale, “Il museo delle mie cose, le cose del museo”. Cosa possiamo imparare dalle cose? Tantissimo sulla vita delle persone, di tutti noi, e questo accade anche per il passato… Si tratterà di un laboratorio tra letture animate, gioco, disegno e colori, da fare tutti assieme, sulle cose, le cose di casa e le cose del Museo.

E non dimentichiamo, infatti, che fin dalle definizioni più antiche di “cose” c’è proprio quella che noi siamo le cose di cui ci prendiamo cura, ed è proprio questo che scopriremo con l’aiuto di Maria Rocca nel corso dell’attività di domenica 5 febbraio, nell’intento di passare un pomeriggio in allegria e distrazione. La partecipazione è aperta a tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Costo: 5 euro a bambino (genitori gratis). Per partecipare occorre iscriversi contattando il n. 0185 478 530 oppure scrivendo a iat@mediaterraneo.it o info@musel.it

Sempre per bambini e famiglie, proseguono inoltre, a cura del Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione con Nicoletta Salamone, le letture di Fantasticamente, ogni venerdì, a partire da venerdì 3 febbraio, alle ore 17 presso la sala bambini della Biblioteca di Sestri Levante, e a partecipazione gratuita. Ogni mese un tema diverso, e questo mese, tra l’altro, letture divertenti (più del solito!)!

Nel weekend le proposte di Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite lo staff di Palazzo Fascie, proseguiranno poi con sabato 11 febbraio, pomeriggio in cui è prevista la presentazione del libro di Riccardo Gazzaniga “In forma di essere umano”.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Sistema Bibliotecario Urbano all’indirizzo email biblioteca@comune.sestri-levante.ge.it oppure l’ufficio IAT-biglietteria del MuSel all’indirizzo iat@mediaterraneo.it o tel. 0185 478530.