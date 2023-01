Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e Vita Sostenibile, è il 16 febbraio che da quest’anno è riconosciuta anche dalla Repubblica

Genova – Il Festival della Scienza partecipa all’edizione 2023 di M’illumino di Meno, in calendario giovedì 16 febbraio 2023, con tre attività didattiche gratuite per insegnanti e famiglie a tema energia, luce e riuso creativo, disponibili da oggi su festivalscienza.it. Organizzata da Rai Radio2 con il programma Caterpillar, M’illumino di Meno da quest’anno è riconosciuta dalla Repubblica come Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

In occasione di questo traguardo, il Festival della Scienza ha deciso di mettere a disposizione di insegnanti e famiglie tre attività didattiche facilmente replicabili in classe o a casa. «Coinvolgere attivamente è il modo migliore per avvicinare le persone a sostenibilità e risparmio energetico – spiega Fulvia Mangili, direttrice del Festival della Scienza – temi molto importanti e sempre più connessi con il cambiamento climatico, spesso percepito come “inevitabile”.

Per comunicare che la rotta si può invertire, è necessario far capire il ruolo chiave delle piccole azioni quotidiane, come in modo molto efficace fa, da quasi vent’anni, Caterpillar con M’illumino di Meno. Le tre attività didattiche che abbiamo preparato per l’edizione 2023 seguono lo stesso obiettivo: insegnanti e genitori possono spiegare a studenti e figli, in modo semplice e divertente, concetti scientifici come moto, energia e luce».

La prima edizione di “M’illumino di Meno” si tenne il 16 febbraio 2005 quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, il programma Caterpillar di Rai Radio 2 ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. «Siamo molto felici dell’adesione del Festival della Scienza di Genova – aggiunge Sara Zambotti, conduttrice di Caterpillar – perché condividiamo un approccio giocoso e partecipativo all’educazione alla sostenibilità. A tutto questo il Festival aggiunge competenze scientifiche e pedagogiche che permettono di adattare i contenuti della campagna M’illumino di Meno all’apprendimento».

Le tre attività didattiche del Festival della Scienza consistono nella costruzione di una macchina ad aria, di una batteria ad acqua e sale e di uno spettroscopio di carta, costruibili con materiali di recupero facilmente reperibili. Grazie a schede con istruzioni dettagliate e a video tutorial, è possibile replicare le attività in classe o a casa, per divertire bambine e bambini e, contemporaneamente, introdurre argomenti scientifici cari al Festival e a tutta la comunità di “M’illumino di Meno”, come la mobilità sostenibile, l’energia rinnovabile e il risparmio energetico.