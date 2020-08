A Lumarzo un weekend di musica alla 13° di Hello Frank!

Weekend di musica con i cantautori liguri alla 13° edizione di Hello Frank! a Lumarzo. Gnu Quartet, Armando Corsi, Loredana D’Anghera, Gioacchino Costa ospiti della manifestazione.

GENOVA. Torna nel fine settimana a Lumarzo, borgo del Genovesato in Val Fontanabuona, “Hello Frank!, con due serate, venerdì 21 e sabato 22 agosto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid in vigore.

La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, è un omaggio a Natalina Dolly Garaventa, mamma di The Voice, nata nella frazione di Rossi di Lumarzo, emigrata giovanissima con la famiglia in America, a Hoboken, in New Jersey, agli inizi del ‘900.

La manifestazione è stata presentata in mattinata al Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure dal sindaco di Lumarzo Daniele Nicchia con il vicesindaco Guido Guelfo praticamente sulla pedana davanti al mare dove The Voice tenne un memorabile concerto nel giugno del 1987, come ha ricordato Marco Zeffirino, giovane chef del Covo e della famiglia di ristoratori genovesi molto legati da sempre a Frank Sinatra,

“Hello Frank!” si svolge ogni anno con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Lumarzo.

Primo appuntamento venerdì 21 agosto alle 21, nel piazzale della piscina comunale. Sul palco i Gnu Quartet, tre album alle spalle, diverse esperienze soliste dei musicisti, importanti collaborazioni con diverse band italiane fra cui gli Afterhours, Armando Corsi, storico chitarrista di Ivano Fossati, ha suonato per Paco De Lucia, Anna Oxa, Bruno Lauzi, Ornella Vanoni e tanti altri artisti.

In scena, anche l’interprete spezzina Loredana D’Anghera, laureata in canto lirico, direttrice artistica del Premio Lunezia, Loredana D’Anghera ha collaborato e duettato con Gaetano Curreri degli Stadio, Mario Lavezzi, Bungaro, Alberto Fortis, Max Manfredi, Grazia di Michele, Red Canzian, con Fernanda Pivana, con l’orchestra classica di Massimiliano Damerini e la Jazz Orchestra.

Sempre a Lumarzo sabato 22 agosto , alle 21, nel dehor del Circolo Bungalow, concerto del cantautore Gioacchino Costa, una intensa attività artistica rivisitando la musica d’autore e presentando diversi inediti.

Dal 2011, Gioacchino Costa fa parte del gruppo “I Rusenenti”, formazione del musicista e comico genovese Andrea Ceccon.La collaborazione con Armando Corsi ha aperto a Gioacchino Costa verso altri grandi nomi del panorama musicale ligure e nazionale : Max Manfredi, Mario arcari, Marco Fadda, Cristiano Angelini, Roberta Alloisio, il produttore Raffaele Abbate. Al suo attivo quattro album e centinaia di concerti live.

L’ingresso ai concerti è libero, previ controlli degli addetti al rispetto delle normative.

Proseguono intanto i contatti del Comune di Lumarzo con il Comune di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, paese nativo del papà di The Voice, Martin Sinatra, emigrato come Natalina, negli Stati Uniti, nella città di Hoboken, in New Jersey” per arrivare presto a un programma comune di iniziative promosse dalle Regioni Sicilia e Liguria. E con una benefattrice di origini fontanine che ha annunciato la donazione al comune di un immobile di Lumarzo destinato a ospitare un museo dell’emigrazione nelle Americhe intitolato a Natalina “Dolly” Garaventa alla quale Frank Sinatra era legatissimo. Natalina morì in un incidente aereo sulle montagne del Nevada il 6 gennaio 1977 a 81 anni, mentre era in volo verso Las Vegas per assistere a un concerto del figlio al Caesar Palace.